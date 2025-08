QUIZ Jaka to melodia? Te szlagiery znają wszyscy, ale kto je wykonywał? Pytanie 1 z 10 Układ choreograficzny z "Y.M.C.A." widzimy często na weselach. Autorami tego hitu są panowie z grupy: Beach Boys Beastie Boys Village People Następne pytanie

Rozwiązałeś quiz? Wyślij nam poprawne odpowiedzi i odpowiedz na pytanie: Za co kochasz program "Jaka to Melodia?". Na odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym: [email protected]

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, czyli zestaw upominkowy od programu:

Czapka z daszkiemKoszulkaTorba zakupowaKubekOkulary przeciwsłonecznePlecaczek/torba młodzieżowaZestawami wyróżnimy minimum 3 odpowiedzi tygodniowo. Najciekawsza odpowiedź zostaje nagrodzona NAGRODĄ SPECJALNĄ w postaci miejsca na widowni i spotkania z gwiazdami programu! Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo.

REGULAMIN DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

Co wydarzy się w programie "Jaka to melodia?" w niedzielę, 10 marca?

Młodość, energia i niebywały talent to atuty, które łączą gości najbliższego odcinka teleturnieju „Jaka to melodia?”. Muzyczne zagadki odgadywać będą: Kasia Moś – piosenkarka, kompozytorka i aktywistka społeczna, Mateusz Ziółko – wokalista, pianista, autor muzyki i tekstów oraz Roksana Węgiel – pierwsza w historii Polski zwyciężeni Eurowizji Junior. To do nich należy przyszłość polskiej sceny muzycznej!

Padną zaskakujące i nie zawsze wygodne pytania. Dowiemy się m.in. kto i skąd przychodzi do Roksany po autografy, co jest najważniejsze dla Kasi Moś, kto w młodości ganiał gołębie i jakie wynikły z tego konsekwencje, o czym marzy Roksana Węgiel oraz co robił Mateusz Ziółko z mamą, gdy był w wieku Roksany.

Goście wezmą udział w muzycznym quizie, a także zaśpiewają swoje największe przeboje! Jakby tego było mało, program dodatkowo uświetnią: Ryszard Rynkowski i zespół Kombii.

Wygrana pieniężna przeznaczona zostanie na cel charytatywny.

Program tradycyjnie poprowadzi energetyczny Norbi. Serdecznie zapraszamy.