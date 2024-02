58-latka zasnęła za kierownicą. Czołowe zderzenie pod Brzozowem

Ten pies wycierpiał katusze z rąk opiekuna. Teraz jest w schronisku, a co z właścicielem?

Wypadek w Dydni na Podkarpaciu. Kobieta zasnęła za kierownicą

We wtorek 13 lutego doszło do groźnego wypadku w Dydni na Podkarpaciu. 58-letnia Ukrainka podczas jazdy zasnęła za kierownicą i jej samochód zjechał na przeciwny pas ruchu. Niestety, akurat z naprzeciwka nadjeżdżał samochód dostawczy. Doszło do zderzenia czołowego. Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie nikt nie ucierpiał.

Dlaczego 58-latka zasnęła za kółkiem? Wracała po nocnej zmianie w pracy i zmęczenie wzięło nad nią górę. - Policjanci, którzy interweniowali na miejscu, wstępnie ustalili, że 58-letnia obywatelka Ukrainy, która mieszka na terenie naszego powiatu, wracając do domu, po nocnej zmianie z pracy, zjechała ze swojego pasa ruchu i zderzyła się z prawidłowo jadącym z przeciwka dostawczym renault - przekazała komenda policji. Odpowie za spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze. Zarówno ona, jak i kierujący samochodem dostawczym, byli trzeźwi.

Olsztyn. Zasnął za kierownicą na środku drogi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.