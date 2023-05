i Autor: podkarpacka policja/zdjęcie ilustracyjne Auto sędziego znalezione w rowie. Przedstawił zwolnienie lekarskie. Policja szuka kierowcy

Do zdarzenia doszło w Starych Oleszycach na Podkarpaciu. Policja z Lubaczowa wciąż poszukuje kierowcy subaru, który wjechał do przydrożnego rowu i uciekł z miejsca zdarzenia. Jest podejrzenie, że był pod wpływem alkoholu. Nieoficjalnie wiadomo, że właścicielem auta jest sędzia, który od dwóch dni nie stawił się w pracy. W środę do sądu wpłynęło jego zwolnienie lekarskie.