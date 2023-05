Auto sędziego z Lubaczowa znalezione w rowie. Kierujący pojazdem był pijany?

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie zajęła się sprawą auta sędziego tamtejszego sądu, które zostało znalezione w przydrożnym rowie w Starych Oleszycach - informuje PAP. Do ujawnienia samochodu doszło w poniedziałek, 29 maja, przed godz. 19. W znajdującym się na miejscu białym subaru nikogo nie było, a policja nadal ustala, kto mógł prowadzić pojazd feralnego wieczoru. Mundurowi powiadomili o wszystkim Sąd Rejonowy w Lubaczowie, który zgłosił to z kolei Sądowi Okręgowemu w Przemyślu, nadzorującemu jednostkę. We wtorek, 30 maja, zebrane w tej sprawie materiały trafiły natomiast do śledczych. - Na podstawie zebranych dowodów, po przesłuchaniu świadków i biorąc pod uwagę, że kolizja drogowa nie jest powodem, żeby porzucać pojazd, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości - powiedziała PAP Agnieszka Nieckarz-Proszek, prokurator rejonowy w Lubaczowie.

