Truskawki za 3,50 zł, papryka 11,50 zł za kilogram. Zrobiliśmy tanie zakupy na bazarze

Wraz z początkiem 2023 r. wzrosła płaca minimalna w Polsce. Aktualnie jej wysokość wynosi 3490 zł brutto. To o 480 zł więcej niż w roku poprzednim. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7065,43 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, w lutym 2023 roku wyniosło 7065,43 zł – ogłosił w poniedziałek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

W Italii zarobki w niektórych kwestiach wyglądają podobnie. Wprowadzenie minimalnej stawki za pracę to pomysł, który nie każdemu się podoba. Włosi należą do tej grupy, dlatego we Włoszech nie ma pensji minimalnej. Nie istnieje ona we włoskim prawodawstwie. Średnia pensja we Włoszech w 2022 / 2023 wynosi 1 740 EUR netto miesięcznie lub 2 479 EUR brutto.

Porównaliśmy ceny warzyw w Polsce i we Włoszech

Zdecydowanie różne są ceny warzyw i owoców w obu tych krajach. Ceny warzyw w Polsce w styczniu 2023 roku były średnio o 20,9 proc. wyższe niż przed rokiem w tym samym okresie.

W ostatnich dniach rekordy biła cena papryki (ok 35 zł za kg), natomiast cena pomidorów koktajlowych importowanych na wspomnianej giełdzie wynosi od 15 do 17 zł za kilogram. Z analizy cen w najpopularniejszych sieciach handlowych wynika, że cena niewielkich pomidorków osiąga nawet 35 zł/kg, cebula kosztowała od kilku do kilkunastu zł (biała 5-8 zł, czerwona od 9 zł) pietruszka ok 9 zł, pomidory 22 zł, ogórek szklarniowy 10 zł, ogórek gruntowy 20 zł. Cena kalafiora od ubiegłego roku wzrosła o około 250 proc. i w marcu tego roku za sztukę trzeba było zapłacić powyżej 15 zł. Dużo droższy jest też bakłażan, który kosztuje około 13 zł za kg, kapusta pekińska to koszt około 5 zł (średnie ceny z polskich bazarów z końca marca 2023).

Ceny podobnych produktów we Włoszech mocno zaskakują (Euro kosztuje 4,63 - dane na dzień 17.04.2023- przyp. autora). Papryka 2 euro (kg), ogórki 1,10 euro (kg), pomidory 2 euro (kg), sałata 1,10 euro (szt.), cebula 1,30 euro (kg), szparagi 4 euro (420 gr), pomarańcze 1,80 euro (kg), truskawki 1,2 euro (250 gr), bakłażan 2 euro za 3 sztuki. Sok ze świeżych owoców zazwyczaj kosztuje 1 euro w bardziej turystycznych miejscach 2 euro. Mimo tych cen, Włosi również narzekają, że ceny względem ubiegłego roku są wyższe.