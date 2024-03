Dzięki tym pięciu trikom dużo zaoszczędzisz! Nie uwierzysz, jakie to proste

Rewolucyjny zabieg na sercu w Rzeszowie. To pierwszy taki w Polsce

Prowadzenie budżetu domowego. Jak oszczędzać i zbudować poduszkę finansową? Proste i nowoczesne metody

Jak prowadzić budżet domowy, aby podołać bieżącym wydatkom, a przy okazji zaoszczędzić? Dla wielu osób to "czarna magia", a wypłata właściwie nigdy nie wystarcza do końca miesiąca. Ostatni rok z pewnością nie sprzyjał oszczędzaniu.

- 2023 rok był trudny dla budżetów Polaków. W lutym inflacja osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 1996 roku. Zarobki nie rosły adekwatnie do wzrostu cen. Wielu musiało odłożyć planowane, większe wydatki na przyszłość. Wysokie stopy procentowe doprowadziły do bardzo dużego wzrostu rat kredytów, przez co część Polaków nie podołała bieżącym kosztom i popadła w zadłużenie. Dlatego ważne, aby każdy posiadał finansową poduszkę bezpieczeństwa – przekazał Michał Wróbel, ekspert Intrum, firmy zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami i zakupem długów.

Na budżet domowy składają się wszystkie wpłaty i wydatki, w tym 800+, raty kredytów, zakupy spożywcze czy opłaty za mieszkanie. Dobre gospodarowanie nimi może pomóc zbudować poduszkę finansową.

- Twoim celem powinno być takie zarządzanie środkami, aby podołać wszystkim wydatkom i najlepiej w każdym miesiącu zaoszczędzić na czarną godzinę. Posiadanie poduszki finansowej może Cię uchronić przed sytuacjami, w których nie masz gotówki na niezbędny zakup - dodał specjalista.

Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym na emeryturze będzie ci lżej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ile powinna wynosić poduszka finansowa? Dla każdego będzie to inna kwota, jednak przeważnie uważa się, że to trzykrotność wypłaty a według ekspertów dla sześcioosobowej rodziny to aż sześciokrotność miesięcznych zarobków.

Kontrolując comiesięczne wydatki i nie przeznaczając pieniędzy na rzeczy niepotrzebne (np. wychodząc z domu bez listy zakupów), można odłożyć je na przyszłość i zacząć budować poduszkę finansową. Przyda się ona przy nagłej stracie pracy, chorobie, awarii samochodu i podobnym nieszczęściom, które mają tendencję do pojawiania się w najmniej odpowiednich momentach.

Zobacz naszą galerię i sprawdź, w jaki sposób możesz (od)zyskać kontrolę nad kosztami życia i odłożyć pieniądze na przyszłość.

Polecany artykuł: Zamknięcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Rzeszowie