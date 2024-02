Dzień Pamięci żołnierzy wyklętych. Podkarpacie pamięta

Na stronie internetowej prezydenta Andrzeja Dudy o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych możemy przeczytać :

- Wiele lat musiało upłynąć, aby środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, a przede wszystkim przyjaciele i rodziny doczekały się dnia poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Lech Kaczyński korzystając ze swego konstytucyjnego uprawnienia do inicjatywy ustawodawczej, w 2010 roku złożył na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które będzie obchodzone w dniu 1 marca każdego roku. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”. Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych- czytamy.

W minioną niedzielę tj. 25.02.2024 roku pierwsze uroczystości, które miały uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych odbyły się m.in. w Przeworsku na Podkarpaciu.

- W minioną niedzielę uczestniczyłem w gminnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Miasto Przeworsk od lat włącza się w organizację tego święta oraz w towarzyszący mu Bieg Tropem Wilczym pamięci Braci Cieślów i Braci Olejarków- przedstawił burmistrz miasta Leszek Kisiel.

Żołnierzy Wyklętych uczcili też mieszkańcy, którzy pod banerami z bibliografią żołnierzy zaświecili znicze.

Czy po aferze w Nowej Dębie mieszkańcy boją się kupować mięso na ulicy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.