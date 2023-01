Ksiądz napadnięty podczas kolędy na Podkarpaciu! Zaatakowano go nożem

Horoskop na wtorek 3 stycznia 2023

Horoskop na wtorek stycznia 2023. Co mówią gwiazdy? Czy to będzie dobry dzień dla twojego znaku zodiaku? Sprawdź!

Horoskop na wtorek 3 stycznia 2023: Baran

Twoje podejście do tej trudnej zdawałoby się sprawy jest prawidłowe. Postępujesz sprawiedliwie, nie daj się namówić na zmianę.

Horoskop na wtorek 3 stycznia 2023: Byk

Ta pomyłka jest bardziej błaha, niż to sobie przedstawiasz. Zastanów się, czy ty sam uważasz tę sytuację za pomyłkę.

Horoskop na wtorek 3 stycznia 2023: Bliźnięta

Odrobina cierpliwości wyjdzie ci tylko na dobre. Sam zobaczysz, że co nagle, to po diable. Tak naprawdę jeszcze nie możesz podjąć decyzji.

Horoskop na wtorek 3 stycznia 2023: Rak

Niepotrzebnie zamartwiasz się tą sytuacją. Zamiast się martwić, po prostu zrób to, co doradza ci rodzina, to jedyne wyjście.

Horoskop na wtorek 3 stycznia 2023: Lew

Przed tobą dzień pełen niespodziewanych zdarzeń i wydatków. Na szczęście ostatecznie wszystko się uda załatwić.

Horoskop na wtorek 3 stycznia 2023: Panna

Szykują się spore zmiany w sferze uczuciowej! Spotkasz osobę, którą uznasz za swój ideał i... niewykluczone, że nim będzie.

