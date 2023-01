Przemycał sokoły w strasznych warunkach! Odurzył pięć ptaków, spętał je i włożył do bagaży

Horoskop na 3 stycznia 2023. Co czeka cię we wtorek? Niespodziewane wydatki. Ten znak zodiaku musi uważać!

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023

Horoskop na środę 4 stycznia 2023. Co mówią gwiazdy? Czy to będzie dobry dzień dla twojego znaku zodiaku? Sprawdź!

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Baran

Dostaniesz wiadomość o osobie, za którą tęsknisz już od bardzo dawna. Okaże się, ze nie jest to wcale nieodwzajemnione.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Byk

To, co ostatnio uległo wielkim zmianom, nie będzie już takie, jak wcześniej. Nie oznacza to jednak, że jest czego żałować.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Bliźnięta

Powinieneś uważać na swoje wydatki. Możliwe, że w twoim otoczeniu pojawią się osoby namawiające cię do pożyczenia pieniędzy.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Rak

Musisz dziś uzbroić się w cierpliwość, bo ktoś będzie próbował wyprowadzić cię z równowagi. Ale nie będzie to trudne.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Lew

Mniejsze zło – właśnie to teraz wybierzesz. I bardzo słusznie, bo po prostu nie masz już żadnego innego wyjścia.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Panna

Zrozumiesz, że niepotrzebnie tyle narzekałeś i odkryjesz, że tak naprawdę jesteście dla siebie po prostu stworzeni.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Waga

Zrozumiesz, co tak naprawdę kryje się za zachowaniem pewnej osoby. Będziesz bardzo tym zaskoczony.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Skorpion

Lista spraw do załatwienia skróci się znacznie, bo będziesz miał prawdziwe natchnienie do ich szybkiego załatwiania.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Strzelec

Coś popsuje ci dziś plany. I nic nie będziesz mógł na to poradzić, pozostaje ci tylko odłożyć przyjemności na później.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Koziorożec

W tym dniu twoja sytuacja wreszcie się wyklaruje i to sprawi, że poczujesz przypływ sił witalnych. Będziesz mógł przenosić góry.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Wodnik

Poczujesz potrzebę jakichś zmian w sferze uczuciowej. Niewykluczone, że zaczniesz umawiać się na niezliczone randki.

Horoskop dzienny na środę 4 stycznia 2023: Ryby

Powinieneś teraz przede wszystkim odpoczywać. To nie czas na dalekie podróże ani forsowne wyprawy.

