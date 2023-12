Mikołaj zgubił na Podkarpaciu Rudolfa!

Nietypowa sytuacja na Podkarpaciu - jeleń maszerował przez miasto

Fotografię wykonał Dawid Skorupa. Zdjęcie zostało opublikowane przez Nadleśnictwo Ustrzyk Dolne-Lasy państwowe. Potężny jeleń dumnie maszerował przez malutkie, bieszczadzkie miasteczko. - To pewne, że św. Mikołaj był w okolicach Ustrzyk Dolnych, ponieważ Rudolf był widziany w mieście. Tylko co z resztą zaprzęgu? PS. Choć widok jelenia w środku miasta dla części społeczeństwa może stanowić swoistą atrakcję, to jednak efekt zjawiska, które określamy synantropizacją. Niestety nie jest to dobre dla jeleni, jak i ludzi. Łatwo może dojść do spłoszenia takiego zwierzęcia. Dorosły jeleń waży około 200 kg, a rozpędza się do 50 km/h. Nie zapominajmy, że to dzikie zwierzę, a jego reakcje nie zawsze są przewidywalne - przestrzegali leśnicy. Oby Rudolf z Ustrzyk odnalazł szybko swój mikołajowy zaprzęg i trafił do lasu.

