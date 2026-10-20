Tragedia na Podkarpaciu. 29-letni strażak zginął podczas akcji

Młodszy kapitan Wojciech Garbacz ruszył w ogień bez chwili wahania, niosąc pomoc innym. Ta bohaterska decyzja zakończyła się dramatem - życia młodego mężczyzny nie zdołano uratować w trakcie tragicznego pożaru.

Uroczystości żałobne zaplanowano na piątek, 23 października 2026 r. Msza św. rozpocznie się o godz. 13:00 w Kościele Parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej, a poprzedzi ją różaniec o 12:30. Dodatkowo w środę i czwartek o 18:15 odbędą się modlitwy różańcowe w miejscowej Kaplicy Cmentarnej.

Strażaka w ostatnią drogę odprowadzą rodzice, narzeczona, rodzeństwo, dalsza rodzina, a także przyjaciele pogrążeni w żałobie po stracie bliskiej osoby.

W pożarze w Nisku zginęło dwóch strażaków:

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Ostatnia droga strażaka, który oddał życie na służbie. Z głębokim smutkiem i szacunkiem żegnamy drugiego z dwóch strażaków PSP, którzy tragicznie zginęli podczas działań gaśniczych w Nisku 16 października. Niech pamięć o Jego odwadze, poświęceniu i służbie drugiemu człowiekowi pozostanie z nami na zawsze - przekazała OSP Wólka Tanewska.

Pożar w Nisku pochłonął życie dwóch strażaków

Przypomnijmy, że dramat rozegrał się w piątek, 16 października. W trakcie walki z ogniem na terenie Niska zginęli dwaj funkcjonariusze miejscowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej: mł. kpt. Wojciech Garbacz i asp. Bartłomiej Pieróg.

— W momencie gaszenia pożaru, niestety doszło do tragicznej sytuacji. Dwóch strażaków, którzy gasili ogień, zostało odciętych przez pożar. Pomimo ich ewakuacji, nie udało się uratować ich życia. Zginęli — mówił bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zaraz po zdarzeniu, w sobotę 17 października, prokuratura w Nisku oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności pożaru. Sekcje zwłok obu tragicznie zmarłych wyznaczono na wtorek, 20 października.

Wsparcie dla rodzin ofiar z Niska. Uruchomiono zbiórkę

By wspomóc rodziny zmarłych bohaterów, zorganizowano specjalną zbiórkę pieniędzy. Akcją zarządza Fundacja Siepomaga przy współpracy z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Do wtorku, 20 października udało się zgromadzić ponad 441 tysięcy złotych.

Każdy może dołożyć swoją cegiełkę, wchodząc na stronę internetową akcji pod nazwą „Bohaterowie z Niska”.

Odejście mł. kpt. Wojciecha Garbacza i asp. Bartłomieja Pieroga to olbrzymi cios zarówno dla ich bliskich, jak i całego środowiska strażackiego. Obaj polegli na służbie, udowadniając swoją gotowość do niesienia ratunku w najtrudniejszych warunkach.