Prawie 20 zastępów straży walczy z ogniem! Ogromny pożar w Jaśle

Prawie 20 zastępów straży walczy z ogniem w fabryce materacy! Ogromny pożar w Jaśle

W fabryce materaców w Jaśle doszło do pożaru archiwum, z którym walczy 18 zastępów straży pożarnej. Zgłoszenie wpłynęło do służb ratowniczych w środę, 21 grudnia, przed godz. 7.30. Z objętego ogniem budynku ewakuowało się 11 osób, a w działaniach bierze udział ok. 50 strażaków. Nie ma zagrożenia, by pożar przeniósł się na inne obiekty fabryki materaców.