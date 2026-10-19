Przekazano szczegóły pogrzebu strażaka z Niska. Bartłomiej miał 27 lat. „Wierny rocie przysięgi”

Przypomnimy, do tragicznego w skutkach pożaru doszło w piątek 16 października w Nisku na Podkarpaciu. Podczas gaszenia pożaru zginęli dwaj strażacy Komendy PSP, mł. kpt. Wojciech Garbacz oraz asp. Bartłomiej Pieróg.

- W momencie gaszenia pożaru, niestety doszło do tragicznej sytuacji. Dwóch strażaków, którzy gasili ogień zostało odciętych przez pożar. Pomimo ich ewakuacji, nie udało się uratować ich życia. Zginęli – mówił nam bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W sobotę, 17 października, Prokuratura Rejonowa w Nisku poinformowała o rozpoczęciu śledztwa dotyczącego pożaru. Sekcje zwłok zmarłych strażaków zaplanowano na wtorek, 20 października.

Zginął podczas gaszenia pożaru. Uroczystości pogrzebowe

Poinformowano o uroczystościach pogrzebowych jednego ze zmarłych tragicznie strażaków. Asp. Bartłomiej Pieróg zostanie pożegnany w czwartek 22 października. Mszę zaplanowano na godz. 12:00 w kościele pw. św. Stanisława i Biskupa w Racławicach. Różaniec odbędzie się o godz. 11:30 w kościele. Na klepsydrze napisano wzruszające słowa: „Zmarł tragicznie na służbie, wierny rocie przysięgi”.

Asp. Bartłomiej Pieróg miał zaledwie 27 lat. Miał wkrótce zostać tatą - pozostawił żonę, z którą oczekiwał narodzin pierwszego dziecka.

Zbiórka dla rodzin

Fundacja Siepomaga w porozumieniu z Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Uruchomiła zbiórkę dla rodzin zmarłych strażaków. Na zbiórkę wpłacono do tej pory 414 411 zł (stan na poniedziałek, 19 października). Można ją wesprzeć tutaj: Bohaterowie z Niska.