Tak uhonorują zmarłych strażaków: Wojciecha i Bartłomieja. W Nisku nie pamiętają takiej tragedii od co najmniej 30 lat

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-16 13:57

Do tragicznego pożaru doszło w piątek 16 października w Nisku na Podkarpaciu. Podczas gaszenia pożaru zginęli dwaj strażacy Komendy PSP, mł. kpt. Wojciech Garbacz, oraz asp. Bartłomiej Pieróg. Strażacy na miejscu mówią nam, że takiej tragedii nie pamiętają od co najmniej 30 lat.

Do pożaru doszło w piątek, 16 października. Jak informował Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków, płonął magazyn oraz sklep z wyposażeniem oraz częściami zamiennymi do ciągników rolniczych. Ogień objął cały budynek i odciął drogę ucieczki dwóm strażakom. Mimo reanimacji, ich życia nie udało się uratować. Podczas służby zginęli mł. kpt. Wojciech Garbacz i asp. Bartłomiej Pieróg.

- W momencie gaszenia pożaru, niestety doszło do tragicznej sytuacji. Dwóch strażaków, którzy gasili ogień zostało odciętych przez pożar. Pomimo ich ewakuacji, nie udało się uratować ich życia. Zginęli – mówił bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W trakcie gaszenia ognia strażacy bronili dwóch budynków przed rozproszeniem ognia. Ewakuowano mieszkańców okolicznych domów. To boczna ulica, około 150 metrów od głównej drogi pomiędzy Niskiem a Stalową Wolą. Wokół znajdują się domu jednorodzinne.

Nasz korespondent obecny na miejscu tragedii rozmawiał ze strażakami, którzy nie pamiętają, żeby w Nisku ginęli ich koledzy – od co najmniej 30 lat.

Nie żyje dwóch strażaków. Tak oddadzą hołd

Strażacy postanowili oddać hołd zmarłym kolegom. Dziś, o godz. 18.00 w jednostkach PSP i OSP w całym kraju zawyją syreny.

- W ten sposób oddany zostanie hołd dwóm Strażakom Komendy Powiatowej w Nisku, którzy dziś zginęli podczas działań ratowniczych: mł. kpt. Wojciech Garbacz, asp. Bartłomiej Pieróg. Niech ten gest będzie wyrazem pamięci, szacunku i solidarności całej strażackiej społeczności z Rodzinami i Bliskimi tragicznie zmarłych Strażaków. Cześć Ich Pamięci! – pisze Państwowa Straż Pożarna w mediach społecznościowych.

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