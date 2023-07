To była najlepsza decyzja w jego życiu. Zapłacił za zdrapkę tyle, co za zupę i teraz czeka na gruby przelew. Mega wygrana!

Główna wygrana w Lotto. O wysokiej wygranej w zdrapce Lotto marzy każdy, kto choć raz skrobał paznokciem po kartoniku w nadziei, że odnajdzie na nim symbole dające główną wygraną. Jak pokazują przykłady z całej Polski, czasem to się udaje. Przykładem jest niedawna wygrana, którą odnotowano w Sanoku. Ktoś 29 czerwca udał się do punktu Lotto ul. przy Traugutta 9 i wydał 5 zł na zdrapkę KIERUNEK KASA. Okazała się, że była to jedna z najlepszych decyzji w jego życiu. Na konto szczęśliwca wpłynie 200 tys. złotych, potrącone oczywiście o dziesięć procent, które trafi do urzędu skarbowego. W zdrapce KIERUNEK KASA zostały jeszcze 3 wygrane po 200 tysięcy złotych.

