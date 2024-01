To nagranie ze studniówki to hit! W pierwszej parze zakonnica

Studniówka to wielkie wydarzenie dla maturzystów - piękne stroje i wielki bal, który ma być formą wytchnienia od czasu nauki i zbliżającego się egzaminu dojrzałości. To wyjątkowa impreza, która zwyczajowo rozpoczyna się w Polsce polonezem. Do sieci trafia w ostatnim czasie mnóstwo nagrań z pięknie odtańczonych tańców! Wyróżniają się niezwykłym układem, czy pięknymi strojami.

Tymczasem w Liceum Sióstr Pijarek w Rzeszowie udostępniło na TikToku nagranie ze studniówki, na którym uczniowie tańczą poloneza. W pierwszej parze widzimy zakonnicę, która wraz z uczniem stanowią pierwszą parę, otwierającą taniec. Komentarze są co prawda wyłączone, ale wideo zebrało już 11,2 tys. polubień!

Podczas bali maturalnych uczniowie wybierają zwykle poloneza a-moll „Pożegnanie Ojczyzny”, (znany jako Polonez Ogińskiego) Michała Kleofasa Ogińskiego lub „Polonez” Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy.