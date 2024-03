Tragiczna śmierć traktorzysty. Dramat na Podkarpaciu

Wielkie pakowanie w rodzinie pięcioraczków z Horyńca przed przeprowadzką do Tajlandii

Do wypadku doszło we wtorek (5 marca 2024) tuż przed godziną 14.00 w Siedliskach na drodze prowadzącej w kierunku lasu. Jak doszło do tragedii?

- Kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus wykonywał zwózkę drewna z lasu. W pewnym momencie, prawdopodobnie na skutek zaklinowania się ciągniętego drewna, doszło do wywrócenia się traktora, który przygniótł 75-latka - informuje asp. Tomasz Hałka z brzozowskiej policji.

Strażacy z OSP Siedliska razem z policjantami z brzozowskiej komendy próbowali uwolnić 75-latka. Na miejscu pojawił się zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który po uwolnieniu mężczyzny rozpoczął udzielać mu pomocy medycznej. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.

- Pracujący na miejscu policjanci z wydziału kryminalnego zabezpieczyli wszelkie ślady i wykonali oględziny miejsca przy udziale prokuratora. Dalsze postępowanie w tej sprawie wyjaśni, co było dokładną przyczyną zaistniałego zdarzenia - informują mundurowi.

