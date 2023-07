Kolejny bocian wyrzucony z gniazda. Trafił do Fundacji Ada w Przemyślu

Skąd pochodzi Danuta Lato?

Danuta Lato (prawdziwe nazwisko - Irzyk) wychowała się we wsi Szufnarowa w powiecie strzyżowskim (województwo podkarpackie). Przyszła na świat 25 listopada 1963 roku. Jak zaznaczała w jednym z wywiadów, słynny biust urósł jej, kiedy miała około 19 lat. Co ciekawe, początkowo wcale nie była z niego zadowolona! Biorąc po uwagę niski wzrost (150 cm), jej wygląd stał się obiektem kpin.

Danuta bardzo młodo wyszła za mąż za swojego sąsiada. Kiedy miała 20 lat, powiedziała sakramentalne "tak", ale małżeństwo przetrwało zaledwie tydzień! To był w Szufnarowej wielki skandal.

- Byłam wtedy dzieckiem, ale mimo to pamiętam, że ten rozwód po zaledwie tygodniu to był ogromny skandal. Wszyscy o tym mówili! U nas w ogóle nie było wtedy rozwodów, a tu nie dość, że coś takiego, to jeszcze zaledwie po tygodniu... - mówi nam jedna z napotkanych mieszkanek Szufnarowej.

Niemiecki biznesmen w Szufnarowej. Początek kariery Danuty Lato

Los uśmiechnął się do Danuty w 1984 roku. Jej życie odmieniło się wtedy z dnia na dzień. Historia jak z filmu, ale zdarzyła się naprawdę. Kiedy młoda kobieta pracowała w ogródku w Szufnarowej, akurat przejeżdżał tamtędy niemiecki biznesmen. Mężczyzna od razu zwrócił uwagę na Danutę! Miał kontakty w czasopismach dla panów. Zaoferował więc młodej kobiecie współpracę. Ta postawiła wszystko na jedną kartę - wyjechała razem z przedsiębiorcą. To był strzał w dziesiątkę.

Danuta Lato. Od modelki do piosenkarki

W Niemczech (RFN) na łamach magazynu "Penthouse" znalazła się jej pierwsza rozbierana sesja. To był początek prawdziwych narodzin gwiazdy! Polska sexmbomba pojawiła się w ponad 200 takich sesjach.

- Do Szufnarowej doszły te informacje. Ale z tego co pamiętam, początkowo ludzie nie wypowiadali się pochlebnie o jej karierze - słyszymy.

Przyszedł czas na szklany ekran. Danuta Lato grała w niemieckich filmach erotycznych, zagrała m.in. striptzerkę w filmie "Trzy i pół porcji". Można było zobaczyć ją również w hitowym polskim serialu "W labiryncie".

Danuta Lato nie spoczęła jednak na laurach - postanowiła zostać piosenkarką. Na tym polu również odniosła ogromny sukces. Jej piosenka: "Touch My Heart" to był hit! Utwór znali i śpiewali nie tylko mieszkańcy Europy, ale nawet Japończycy.

W latach 90. Danuta Lato zdecydowała o zakończeniu kariery. Zamieszkała w mieście Bamberg w Bawarii. Założyła rodzinę. Jak wynika z doniesień medialnych, sławna sexbomba została... fizjoterapeutką.

Fani nie zapomnieli o Danucie Lato

Chociaż Danuta Lato oficjalnie zakończyła karierę lata temu, jej fani wciąż o niej pamiętają i uwielbiają. W mediach społecznościowych znaleźć można fan cluby sexbomby. Fani z całej Europy wyszukują jej zdjęcia z pism, publikują mnóstwo komentarzy: "Preciosa. I LOVE YOU Danuta" (Śliczna. Kocham Cię, Danuta - przyp. red.); "Beautiful" (Piękna - przyp. red.) ; "Stara miłość" ; "Danusiu, od parunastu lat podziwiam Cię, kochana jesteś" - to tylko niektóre z nich.

Polska sexbomba zrobiła wielką karierę. Pochodzi z podkarpackiej wsi