Zderzenie dwóch motocykli i quada! Dwie osoby w szpitalu

Do wypadku doszło w Gniewczynie Łańcuckiej. Zderzyły się dwa motocykle i quad! Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, kierujący motocyklem marki Yamaha stracił panowanie nad pojazdem doprowadzając do zdarzenia drogowego. Do szpitala trafiły 2 osoby.