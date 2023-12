MIAŁO BYĆ LUKSUSOWO...

Bułgar handlował na targu w Będzinie podróbkami znanych marek. 46-latka zwinęła policja!

Miało być luksusowo, a skończyło się w rękach policji. 46-letni Bułgar handlował na targu w Będzinie ubraniami. Wszystko wskazywało na to, że są to ciuchy ze znanych i drogich domów mody. Szybko okazało się, że sprzedawana przez 46-latka odzież to zwykłe podróbki. Teraz mężczyźnie grozi nawet 5 lat za kratkami!