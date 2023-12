57-latek znęcał się nad żoną i pobił córkę. Agresor stosował przemoc 17 lat!

Arcybiskup Depo straszy wiernych in vitro. "To niszczenie nadliczbowych embrionów"

57-latek znęcał się nad żoną i córką. Musiał natychmiast opuścić mieszkanie

W poniedziałek (25 grudnia) dyżurny z jaworznickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie miasta dochodzi do przemocy domowej. Policjanci zatrzymali 57-letniego mężczyznę podejrzanego o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad żoną i pobicie córki. Prawda okazała się być przerażająca - wyszło na jaw, że 57-latek stosował przemoc domową... od 2006 roku! Mężczyzna miał wszczynać awantury, w trakcie których wyzywał małżonkę, bił ją i groził, że ją zabije. W trakcie ostatniej awantury pobił także córkę. Ponadto, podczas interwencji znieważył mundurowych i rzucił się na nich w agresywnym szale.

- W środę, 27 grudnia, sprawca przemocy domowej usłyszał zarzut znęcania się nad żoną, uszkodzenia ciała córki, jak również znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej interweniujących policjantów. Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec zatrzymanego dozoru policyjnego. Tym samym 57-letni mężczyzna zobligowany został do stawiennictwa w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie 2 razy w tygodniu. Prokurator zdecydował także o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonych i zobligował mężczyznę do opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu, co też uczynił w obecności policjantów. Za znęcanie się nad rodziną grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności - podsumowują policjanci z komendy w Jaworznie.

