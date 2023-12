50 osób śpiewało kolędy dla chorej przyjaciółki pod szpitalem. Ten film łamie serce

i Autor: Super Express

NIEZWYKŁY GEST W ŚWIĘTA

Katowice. Kilkadziesiąt osób śpiewało kolędy pod oknami szpitala, by wesprzeć chorą Anię. To nagranie wzrusza do łez

Święta Bożego Narodzenia to czas, który każdy z nas chce spędzić w gronie najbliższych sobie ludzi. Niestety, nie wszyscy mają taką możliwość - należą do nich m.in. chorzy, walczący o zdrowie i życie w szpitalach. Taką osobą jest pani Ania, która w tegoroczną Wigilię została w szpitalu przy ul. Reymonta w Katowicach. Jednak to, co zrobili dla niej przyjaciele, wzrusza najtwardsze serca - kilkadziesiąt osób zebrało się pod oknami szpitala, by zaśpiewać kobiecie kolędę.