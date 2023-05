Chodzą nocą i zaglądają pod wycieraczki. To nagranie daje mocno do myślenia

Złodzieje buszowali po klatkach. Jedno mieszkanie okradli

Do zdarzenia doszło koło godziny 22 przy ulicy Floriańskiej w Rybniku. Niewykluczone, że ma to związek z filmem, który krąży w internecie. Materiał analizują już policjanci, których o sprawie powiadomili sąsiedzi, widzą otwarte drzwi do mieszkania. Wiedzieli, że właścicieli mieszkania w tym czasie nie było w Rybniku.

Nagranie jak złodzieje chodzą cicho po klatce schodowej krąży w internecie. Dwaj zamaskowani mężczyźni zaglądają pod wycieraczki w poszukiwaniu kluczy. W pewnym momencie jeden z nich zauważa kamerę i pokazuje ją drugiemu, po czym obaj niespiesznie wychodzą.

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które będą wstanie pomóc w ujęciu sprawców.