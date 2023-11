Czekolada, która... leczy. Recepturę opracował naukowiec ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Nastolatkowie gnębili 9-latka i znęcali się nad nim. Wstrząsające nagranie wyciekło do sieci, policja już wie

ŚUM wynalazł czekoladę, która wspomoże leczenie osteoporozy

Czekolada, która "leczy" była marzeniem niejednego łakomczucha - do czasu. Naukowiec z Sosnowca opracował recepturę na leczniczą czekoladę. Dr inż. Bartosz Błoński Dr inż. Bartosz stworzył czekoladę gorzką i deserową w ramach swojego doktoratu, która ma uzupełniać dietę osób cierpiących na osteoporozę, uznawaną przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę XXI wieku. Receptura została wzbogacona o witaminę D3, K2 oraz wapń. Jak podaje wprost.pl, szacuje się, że w Polsce zmaga się z nią około 2,1 mln osób, z czego aż 1,7 mln to kobiety.

Zrealizowanie tak zamierzonego celu pracy wymagało rozwiązania wielu problemów naukowych i technologicznych: określenie dawek substancji aktywnych farmakologicznie możliwych do wprowadzenia do medium, jakim jest czekolada, oczywiście bez wpływu na jej właściwości sensoryczne - wyjaśnia dr inż. Błoński.

W recepturze leczniczej czekolady stworzonej przez dr. inż. Bartosza Błońskiego cukier brzozowy został zastąpiony sacharozą, która jest najpopularniejszym słodzikiem na rynku.

Jedząc moją czekoladę, nie odróżnimy jej od tej zwykłej. Na pomysł wpadłem, gdy patrzyłem, jakie ilości różnych leków i suplementów zażywają codziennie moi dziadkowie. Połączyłem przyjemne z pożytecznym. Produkt ten stanowi odpowiedź na promowanie metod prewencji osteoporozy oraz żywności funkcjonalnej - dodaje śląski naukowiec.

Dr inż. Błoński wyjaśnił, jakie warunki musi spełniać produkt, by pełnił leczniczą funkcję. Czekolada musi być pochodzenia naturalnego, zawierać prozdrowotne składniki oraz przypominać tradycyjną żywność. Natomiast Śląski Uniwersytet Medyczny dodał, że choć czekolada nie weszła w fazę produkcji masowej, to może czekać ją świetlana przyszłość.

Osteoporoza - na czym polega ta choroba?

Osteoporoza zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Prowadzi ona do stałego ubytku masy kostnej, który skutkuje nadmierną kruchością kości i zwiększoną podatności na złamania występujące nawet przy lekkim urazie lub upadku z niewielkiej wysokości. Schorzenie to diagnozuje się poprzez densytometrię, czyli badanie gęstości kości za pomocą RTG. Leczenie polega na suplementacji diety w niezbędne składniki mineralne jak wapń oraz witaminy D3 i K2.

Według szacunków ŚUM, ponad 20 proc. kobiet i ponad 6 proc. mężczyzn powyżej 50. roku życia na całym świecie cierpi na osteoporozę.