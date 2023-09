Dramat dzieci w Będzinie. Muszą czekać 7 lat na wizytę u psychiatry!

Gigantyczne kolejki do psychiatrów dziecięcych. 2441 dni oczekiwania

Przerażające informacje dotyczące rekordowych kolejek do psychiatrów dziecięcych w Polsce opublikowała fundacja GrowSPACE. Z raportu organizacji wynika, że to właśnie dzieci i młodzież z Będzina w woj. śląskim muszą najdłużej czekać na wizytę u specjalisty zajmującego się zdrowiem psychicznym niepełnoletnich. Najdłużej, bo aż 2441 dni! Najbliższą wizytę u psychiatry dziecięcego w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas” można bowiem umówić dopiero na 6 maja 2030 roku. To oznacza, że niektórzy małoletni „nie załapią się” nawet na wizytę, bo w 2030 roku osiągną już pełnoletniość. Co jest przyczyną tak dramatycznej sytuacji?

Co wpływa na ogromne kolejki do psychiatrów dziecięcych?

- Na tak długi czas oczekiwania na wizytę wpływa na pewno wzrost zapotrzebowania. Coraz więcej młodych osób ma kryzysy zdrowa psychicznego i potrzebuje skorzystać z pomocy specjalistów. Obserwujemy tendencję wzrostu stanów depresyjnych i lękowych u dzieci. Skala potrzeb rośnie, a system w Polsce nie nadąża za tym, co się dzieje. Finansowanie na psychiatrę nie zostało zwiększone. Ponadto braki kadrowe są miażdżące. W Polsce jest 555 psychiatrów dziecięcych. To oznacza, że 1 psychiatra dziecięcy przypada na ok. 12400 młodych ludzi. Nie ma takiej opcji, by każda osoba, która potrzebuje pomocy, była w stanie z niej skorzystać – w rozmowie z „Super Expressem” podkreśla Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE.

Dzieci w Przeworsku sprzedają lemoniadę, żeby spełnić marzenia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Leczenie zdrowia psychicznego staje się towarem luksusowym”

Z informacji uzyskanych od Fundacji GrowSPACE wynika, że prywatna konsultacja psychiatryczna dla dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji „Kompas” w Będzinie może odbyć się szybciej, bo w maju przyszłego roku. Termin ten, choć i tak odległy, nie stanowi jednak o lepszej sytuacji młodych ludzi w tym mieście. - Jest mała grupa ludzi, których będzie stać na to, by zapłacić za prywatną wizytę u lekarza psychiatry. Można powiedzieć, że leczenie zdrowia psychicznego w Polsce staje się towarem luksusowym. Do dziś Ministerstwo Zdrowia nie odniosło się do danych z naszego raportu – oni zajmują się posiłkami w szpitalach i partyjnymi sprawami, a nie tym, by udzielać dzieciom pomocy – podsumowuje Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE. Próbowaliśmy skontaktować się z "Kompasem" z prośbą o komentarz do zaistniałej sytuacji - niestety, do momentu publikacji tego artykułu, nikt nie odpowiedział na nasze telefony.