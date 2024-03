Fundusze Europejskie dla WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Sprawdź, jak możesz skorzystać

Programy unijne kojarzą nam się głównie z wielkimi inwestycjami, jak nowe drogi czy mosty, albo z dotacjami dla przedsiębiorców lub osób chcących założyć własną firmę. I słusznie, bo środki europejskie są przeznaczane na takie cele. Jednak z Funduszy Europejskich finansowane są także inne usługi, zktórych bardzo wielu mieszkańców woj. śląskiego może skorzystać. Pokazujemy trzy wybrane projekty, do których można się zgłosić, ale oferta jest o wiele bogatsza.

Fundusze Europejskie na wsparcie adopcji

NIE ŁATWO BYĆ MAMĄ I TATĄ

Dla osób, które zawsze chciały mieć rodzinę, a nie mogą jej mieć adopcja może się okazać jedyną szansą. Z kolei dzieci czekają w placówkach opiekuńczych na kogoś, kto je pokocha i kto stworzy im dom. Rodzice muszą być jednak dobrze przygotowani do adopcji, dlatego rodziny adopcyjne rozpoczynając wspólne życie potrzebują wsparcia. Województwo śląskie z pomocą Funduszy Europejskich prowadzi projekt „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, którym obejmie 500 dzieci, 400 rodziców adopcyjnych i kandydatów na rodziców oraz 200 pracowników ośrodków adopcyjnych.

W woj. śląskim jest najwięcej dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych, bo aż prawie 14 proc. Znajdują się one pod opieką rozmaitych instytucji. Jednocześnie w naszym województwie najsłabiej rozwija się rodzinna piecza zastępcza, adopcja i przysposobienie. Stąd nadzieja, że projekt „Skoordynowane wsparcie pre i post adopcyjne”, który jest realizowany dzięki Funduszom Europejskim, pomoże zmienić ten stan.

Miłość nie wystarczy

Już samo stworzenie nowej rodziny jest trudne i stresujące. Dziecko poznaje dwoje zupełnie obcych ludzi, którzy w bliskiej przyszłości mają stać się dla niego najważniejszymi i najbliższymi osobami na świecie, czyli mamą i tatą. Adopcyjni rodzice decydują się na dziecko, z którym nie są spokrewnieni. Rzadko kiedy mają do czynienia z niemowlęciem. Widzą przed sobą małego człowieka, któremu nie tylko mają zapewnić dobrą przyszłość, ale którego także powinni z całego serca pokochać. W dodatku dzieci zwykle mają za sobą traumę, z którą trzeba sobie będzie poradzić. Część z nich ma też rozmaite obciążenia np. FAS (alkoholowy zespół płodowy). Niektóre z tych obciążeń poddają się terapii, inne towarzyszyć będą dziecku przez całe życie.

Potencjalni rodzice nie są na to wszystko gotowi. Sytuacja może ich przytłoczyć. Dlatego projekt ma zapewnić kompleksowe wsparcie dla rodzin adopcyjnych, dzieci oczekujących na przysposobienie oraz kandydatów na rodziców, a także przedstawicieli ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji. A wszystko po to, by zwiększyć szansę na powstawanie nowych, szczęśliwych rodzin.

Edukacja i promocja

Uzupełnieniem będą działania edukacyjne oraz wzmacnianie współpracy między instytucjami zajmującymi się adopcją. W ich ramach przewidziano m.in. wsparcie ośrodków adopcyjnych poprzez specjalistyczne szkolenia, warsztaty i treningi, poradnictwo i superwizję.

Ma powstać kampania społeczna promująca adopcję i publikacje oraz spotkania integracyjne dla rodzin adopcyjnych.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2026 r. Więcej informacji na stronie projektu: soa-katowice.pl.

DIAGNOZA I TERAPIA

Wsparcie przeznaczone dla dzieci i rodziców obejmie m.in.:

diagnozy zaburzeń neurorozwojowych

Chodzi o FASD, czyli spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych, wtym FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. Zmagają się z tym dzieci matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki mogą obejmować zaburzenia w rozwoju fizycznym i umysłowym dzieci, zaburzenia zachowania i uczenia się. Mogą one trwać przez całe życie. Diagnoza obejmie także całościowe zaburzenia rozwoju oraz dotyczące nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i diagnozy rozwoju psychoruchowego (sprawdzające czy dziecko ogólnie rozwija się prawidłowo).

kompleksową terapię – w ofercie jest:

terapia zaburzeń integracji sensorycznej



zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe,



terapia czaszkowo-krzyżowa, czyli działanie z dziedziny fizykoterapii, które polega na uciskaniu określonych punktów w obrębie kości czaszki, kości krzyżowej, przepony i innych obszarów ciała. Pozwala na rozluźnienie struktur powięziowych i łącznotkankowych umożliwiając prawidłową pracę narządów i regulując współpracę pomiędzy nimi,



terapia psychologiczna,



zajęcia wspomagające rozwój społeczny i emocjonalny dzieci



Trening Umiejętności Społecznych, Trening Zastępowania Złości i socjoterapia



coaching dla nastolatków



trener pomaga danej osobie odkryć w sobie potencjał, uwzględniając własne potrzeby i oczekiwania,



zooterapia,



trening słuchowy,



EEG Bioffedback



metoda usprawniania pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi i pamięć,



turnusy terapeutyczne,



warsztaty z zakresu wspierania dzieci o szczególnych potrzebach,



konsultacje specjalistyczne m.in. z psychologiem, seksuologiem i psychodietetykiem,



coaching rodzicielski,



grupy wsparcia,



grupy psychoedukacyjne,



warsztaty budujące umiejętności rodzicielskie i wzmacniające relacje

Fundusze Europejskie dla tych w potrzebie

WSPARCIE W CODZIENNYM ŻYCIU

Są osoby, które potrzebują wsparcia w niektórych sytuacjach codziennego życia. Z drugiej jednak strony nie chcą być skazane na zamieszkanie w jakimś ośrodku. Pragną zachować jak najwięcej niezależności. Teraz dzięki Funduszom Europejskim będą mogły otrzymać potrzebną pomoc i żyć tak, jak chcą. Opieką w niektórych sytuacjach zostaną także objęte ich rodziny.

Seniorzy czy osoby schorowane potrzebują pomocy w zwykłych czynnościach jak ubranie się, zakupy albo przygotowanie jedzenia. Nie są w stanie wymienić żarówki w lampie, posprzątać, dojść samemu do przychodni czy kościoła. Potrzebny jest ktoś, kto pomoże, ale nie musi opiekować się całą dobę. Opiekunka czy opiekun nie jest też wykwalifikowaną pielęgniarką/pielęgniarzem, a np. sąsiadką. Przechodzi krótkie przeszkolenie i po prostu jest wyczulony na problemy seniora. Trochę inaczej rzecz się ma, gdy chodzi o osoby z niepełnosprawnościami.

Pomoc zależna od potrzeby

Tu pomoc zależy po pierwsze od rodzaju niepełnosprawności, a po drugie – od potrzeb. Wyobraźmy sobie osobę, która jest wożona przez opiekuna na wózku inwalidzkim, bo sama nie jest w stanie wprowadzić go w ruch. Ma porażone mięśnie nóg, rąk i twarzy, mówi, ale bardzo niewyraźnie. Jest bardzo inteligentna, szybko czyta, pisze na komputerze, ale tylko jednym palcem. Studiuje prawo. Jakiej pomocy taka osoba potrzebuje? Praktycznie w każdej sytuacji.

Po pierwsze w podstawowych życiowych czynnościach – wstaniu z łóżka (i położeniu się w nim), ubieraniu się, załatwieniu potrzeb fizjologicznych i higienicznych, jedzeniu itp. Potrzebuje też pomocy w przemieszczaniu się np. komunikacją miejską. Niezbędne jest wsparcie asystenta, który pomoże jej studiować - wypożyczy książki czy materiały cyfrowe, zrobi notatki na wykładzie, będzie pośrednikiem między tą osobą a pracownikiem naukowym podczas egzaminu itd.

Jeśli osobą z niepełnosprawnością jest osoba głuchoniema, czyli nie słyszy i nie mówi (umiejętność porozumiewania za pomocą pisania na kartkach na ogół jest niemożliwa), może potrzebować pomocy tłumacza, by załatwić sprawę w urzędzie, podczas wizyty u lekarza itp.

Odpoczynek jest niezbędny jak tlen

Trzecią grupą wymagającą wsparcia są rodziny na co dzień opiekujące się osobą niesamodzielną lub niedołężną. Opiekun pracuje 24 godziny na dobę, często taka sytuacja trwa od lat, albo nawet od dziesiątek lat. Jest uwiązany i wyczerpany zarówno fizycznie, jak i psychicznie. A każdy, jak tlenu, potrzebuje wytchnienia, by zadbać o własne zdrowie i odpocząć czy np. wyjechać do sanatorium. Czasem w tygodniu potrzebna jest pomoc, bo opiekun chce pójść do fryzjera, do lekarza, do kina, albo poleżeć w łóżku, bo złapała go grypa.

Takie rodzaje pomocy to usługi społeczne. Tego typu usługami są także np. kluby seniora, różne domy dziennego pobytu, a także teleopieka. To może być elektroniczna opaska na rękę, za pomocą której senior jest w stanie wezwać pomoc, albo operator systemu otrzymuje informację, że np. osoba będąca pod opieką przewróciła się.

Usługą społeczną jest także indywidualny transport – osoba, która nie jest w stanie korzystać z komunikacji miejskiej czy PKS, może skorzystać z indywidualnego transportu, by dojechać tam, dokąd chce się dostać.

Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej te usługi będą w naszym województwie bardziej dostępne.

Ponad 180 różnych instytucji i organizacji pozarządowych z wielu śląskich powiatów złożyło swoje propozycje projektów na świadczenie usług społecznych ze wsparciem Funduszy Europejskich. Ich oferta powinna być dostępna w drugim kwartale tego roku.

Do kogo po pomoc

Skąd będziemy wiedzieć, do kogo się zwrócić o pomoc? Nazwy instytucji czy organizacji znajdziemy na stronie internetowej funduszeue.slaskie.pl. Potem trzeba śledzić stronę danej organizacji, by dowiedzieć się o starcie projektu. Dla wielu osób prościej będzie pójść lub zadzwonić do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE). Adresy i telefony znajdziemy na stronie funduszeue.slaskie.pl.

Pomoc na założenie własnej firmy

Zatrudnij się sam

W regionalnym śląskim programie wykorzystania Funduszy Europejskich zarezerwowano aż ponad 124 mln zł na pomoc tym osobom, które chciałyby założyć własną firmę i w ten sposób zarabiać na życie.

Są osoby, którym niezwykle trudno jest znaleźć pracę na etat, ale mają chęci, umiejętności i energię, by wziąć sprawy w swoje ręce. Na przykład budowlaniec, który nie ma już siły, by drapać się po rusztowaniach, a ma smykałkę do prac wykończeniowych. Wystarczy kurs, staż i trochę gotówki na narzędzia pracy, by otworzyć własną firmę i np. remontować mieszkania. Innym przykładem jest choćby księgowa, która ze względu na wiek nie może znaleźć zatrudnienia. Wystarczy jej gotówka na odpowiednie oprogramowanie biurowe czy laptop, by zacząć pracę na własną rękę.

Dla wielu osób założenie własnej firmy jest najlepszym sposobem na znalezienie zatrudnienia. Już niedługo, bo pewnie w drugiej połowie roku, wiele organizacji z całego województwa śląskiego, będzie im mogło zaoferować pomoc.

Pomoc będzie obejmować:

ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz motywacji kandydata na przedsiębiorcę, przeprowadzoną przez Doradcę Zawodowego,

indywidualne wsparcie w formie doradztwa i szkoleń związanych z założeniem firmy i jej późniejszym prowadzeniem,

bezzwrotną dotację na start.

GDZIE SZUKAĆ INSTYTUCJI? ZE WSPARCIEM

Wyniki konkursu dla tych organizacji zostaną opublikowane na stronie funduszeue.slaskie.pl (szukaj informacji na temat konkursu FESL.10.20-IP.02-074/23). Potem trzeba śledzić stronę internetową organizacji. Można też po prostu pójść lub zadzwonić do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE). Adresy i telefony znajdziemy na stronie funduszeue.slaskie.pl.

Chcesz wziąć udział w projekcie?

Odwiedź PIFE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich –PIFE –nie tylko pomaga przedsiębiorstwom czy organizacjom samorządowym w uzyskaniu dotacji. Wpunktach możesz także otrzymać informacje na temat oferty projektów finansowanych zFunduszy Europejskich, w których możesz wziąć udział. Adresy i telefony PIFE znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeueswietokrzyskie.pl.

