Handlował ziołem i amfetaminą. 60-latek z Jaworzna dorabiał do emerytury jako diler

W czwartek, 23 listopada, policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Jaworzna może posiadać w swoim domu znaczną ilość narkotyków. Policyjny instynkt kolejny raz nie zawiódł i stróże prawa podczas przeszukania mieszkania zabezpieczyli narkotyki, z których można było przygotować łącznie blisko 3000 porcji dilerskich. Testy potwierdziły, że susz roślinny to marihuana, a biały proszek to amfetamina. Mężczyzna został zatrzymany. Prokurator przedstawił 60-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i objął go policyjnym dozorem. Policjanci zabezpieczyli również na poczet przyszłych kar i grzywien gotówkę oraz wart 20 tysięcy złotych samochód. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Kraków. Zatrzymali dilera narkotyków, gdy wracał z towarem. Sceny jak z filmu akcji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.