Po śmierci właściciela Misiek trafił do schroniska. Ta historia to wyciskacz łez!

Wzruszającą historię Miśka opisali pracownicy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach. Psiak trafił do nich kilka tygodni temu po śmierci swojego właściciela. Nikt jeszcze wtedy nie znał jego imienia.

Zabrany na lecznicę, zaopatrzony w leki, przyjechał do nas z głową zwieszoną i smutnymi oczami. Patrząc na niego wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo znaleźć mu dom, gdyż na nasze oko piesek był wiekowy - opowiadają pracownicy schroniska.

Po kilku dniach pod schronisko podjechał samochód, z którego wysiadła przejęta kobieta. Energicznym krokiem podeszła w stronę drzwi, wołając: "Czy jest tutaj Misiek?". Nieco zdezorientowani pracownicy wyszli z nią porozmawiać i po chwili zagadka się wyjaśniła. Pani Krystyna szukała czarnego, starszego psa, któremu kilka dni wcześniej zmarł pan. Chciała go zabrać ze sobą do domu, a powody swojej decyzji przedstawiła we wzruszającym liście.

Pan Arek z panią Krysią obiecali właścicielowi Miśka, że jeżeli kiedykolwiek coś mu się stanie (był osobą samotną) zaopiekują się psiną i nie pozwolą na to, żeby był w schronisku. Misiek dla swojego pana był jedyną rodziną, jedyną istotą, która trwała przy nim na dobre i złe - wyjaśniają pracownicy tyskiego schroniska.

Pani Krystyna nie musiała nic więcej mówić. Pracownicy od razu zaprowadzili ją do Miśka, który na jej widok zaczął energicznie machać ogonem na prawo i lewo.