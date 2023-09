Przyjechał na Erasmusa i zaginął. Co się stało z Ömerem?

Skończył studia, przeniósł się do Katowic i zniknął

Ömer Faruk Oktay (24 l.) to młody obywatel Turcji, który do Polski przyjechał w ramach popularnej, międzynarodowej wymiany studentów Erasmus. 27 lutego pojawił się w naszym kraju, by tutaj, na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, ukończyć studia. Wszystko szło po myśli młodego studenta – udało mu się uzyskać dyplom ukończenia wyższej uczelni. Gdy to się stało, 24-latek postanowił przenieść się na Śląsk, do Katowic. Tam zamieszkał w jednym z hosteli i pracował jako kierowca znanej aplikacji realizującej przewozy pasażerskie. Cały czas miał kontakt z mieszkającą w Turcji rodziną, z którą jest bardzo związany. Wszystko zmieniło się pod koniec sierpnia, kiedy bliscy rozmawiali z nim po raz ostatni…

24-latek miał oddzwonić do rodziców, gdy zatrzyma samochód

To właśnie 27 sierpnia o godz. 21:30 rodzina ma ostatni kontakt z Ömerem. Chłopak mówi przez telefon, że jedzie samochodem i później oddzwoni. Mija czas, a 24-latek, mimo złożonej obietnicy, nie nawiązuje kontaktu z bliskimi. Następnego dnia zaniepokojona rodzina nadal próbuje skontaktować się z Ömerem, jednak chłopak nie odbiera telefonu i nie odpisuje na wiadomości, choć jego telefon jest jeszcze aktywny. Niedługo później komórka 24-latka wyłącza się lub zostaje wyłączona. Mężczyzna nie jest też aktywny w mediach społecznościowych.

Apel o pomoc w odnalezieniu 24-letniego Ömera

Prośbę o pomoc w odnalezieniu Ömera zamieściła facebookowa strona „Gdziekolwiek jesteś”. Jak dowiadujemy się od jej administratorki, pani Anity Suchińskiej-Miszczuk, zrozpaczona rodzina chłopaka stara się o wizę, by przylecieć do Polski i na miejscu uczestniczyć w poszukiwaniach 24-latka. Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" pani Anita, kontakt z rodziną Ömera jest utrudniony, ponieważ jej członkowie mówią tylko po turecku. Zapewniają jednak, że 24-latek jest z nimi silnie związany i nigdy dobrowolnie nie zrywał kontaktów z bliskimi. Zaginiony może poruszać się białym autem o numerze rejestracyjnym SMI 06 284. Mężczyzna mówi słabo po polsku.

RYSOPIS

Wzrost: około 180 cm

Włosy: ciemne

Oczy: brązowe

Szczupłej budowy ciała

Karnacja jasna

Brak informacji dotyczących ubioru zaginionego

Ktokolwiek go widział lub wie cokolwiek o losach zaginionego, proszony jest o niezwłoczny kontakt z najbliższą Komendą Policji lub pod numerem alarmowym na terenie całego kraju: 112.