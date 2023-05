Wstrząsające ustalenia śledczych. Kobieta wciąż żyła, gdy śmieciarka jechała na wysypisko

Trzy osoby trafiły do szpitala

Zwłoki kobiety na wysypisku w Sobuczynie. Ustalenia śledczych są przerażające

Makabrycznego odkrycie w Sobuczynie pod Częstochową na miejscowym wysypisku śmieci, dokonał pracownik w trakcie sortowania odpadów. W trakcie pracy natknął się na zwłoki kobiety. Teraz prokuratura przekazała wstrząsające ustalenia w tej sprawie.

41-letnia kobieta wciąż żyła, gdy śmieciarka jechała na wysypisko. Kobieta zmarła prawdopodobnie w wyniku działania urządzenia do prasowania śmieci - takie są wstępne ustalenia po piątkowej sekcji zwłok.

W środę, 17 maja wieczorem na miejscu odnalezienia zwłok pracował prokurator, przeprowadzone też zostały oględziny z udziałem biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej. Śledztwo toczy się pod kątem zabójstwa.

Z oględzin przeprowadzonych na miejscu, wynikało, że przyczyną śmierci kobiety, mogły być liczne obrażenia głowy. Inne światło na sprawę rzuciła sekcja zwłok. Wnioski z niej płynące są rozbieżne z tym, co ustalono na miejscu.

- Według wstępnej opinii biegłych przyczyną zgonu był uraz klatki piersiowej, który spowodował unieruchomienie klatki piersiowej, a ostatecznie uduszenie - przekazał prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Wszystko wskazuje więc na to, że kobieta żyła, gdy znalazła się w kontenerze. Teraz kluczowe dla dalszego śledztwa jest ustalenie tożsamości kobiety. Śledczy pobrali do padania materiał DNA, a także prowadzone są badania toksykologiczne. Mają one ustalić czy kobieta mogła znajdować się pod wpływem środków odurzających bądź alkoholu.