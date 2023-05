Matce zabrano trójkę dzieci. "Gdyby nie sytuacja z Kamilkiem, podejrzewam, że ta sprawa tak by się nie potoczyła"

Ciało młodej kobiety na wysypisku śmieci w Sobuczynie. Prokuratura podejrzewa zabójstwo

Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwo młodej kobiety, której ciało znaleziono na wysypisku śmieci w Sobuczynie - informuje PAP. Zwłoki denatki w wieku ok. 40 lat - jej tożsamość pozostaje na razie nieznana - ujawniono w środę, 17 maja, w godzinach wieczornych. Na miejscu pojawiła się m.in. policja, prokurator i biegły z zakresu medycyny sądowej. W czasie oględzin ciała na głowie zmarłej odkryto liczne obrażenia, co sugeruje, że prawdopodobnie doszło do zabójstwa - wszystko wskazuje, że kobieta zginęła tego samego dnia, w którym została znaleziona. - Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że zwłoki kobiety zostały przewiezione na teren wysypiska odpadów przez śmieciarkę, prawdopodobnie z terenu Częstochowy. Zostały znalezione przez jednego z pracowników wysypiska w trakcie segregacji odpadów - mówi PAP Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W piątek, 19 maja, w Zakładzie Medycyny Sądowej zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zabitej kobiety, która ma dać odpowiedź na temat bezpośredniej przyczyny śmierci i mechanizmu powstania obrażeń. Kluczowe w postępowaniu jest ustalenie tożsamości kobiety, dlatego zostanie też pobrany materiał do badań DNA.

