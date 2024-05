Rośnie liczba kontroli w MPK w Krakowie. A pasażerów podróżujących bez biletów nie brakuje

Coraz więcej kontroli biletów w MPK w Krakowie. A to dopiero początek zmian

Od dziesięciu miesięcy Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie znacząco zwiększył liczbę kontroli w Krakowskiej Komunikacji Miejskiej. Miesięcznie przeprowadzanych jest nawet 20 tysięcy kontroli i nakładanych jest ponad 5,5 tysiąca mandatów na nieuczciwych pasażerów, którzy decydują się na podróż bez zakupu biletu.

Aktualnie zespół kontrolerski składa się z niespełna 70 pracowników. W najbliższym czasie liczba ta zostanie powiększona o kolejnych 15 osób. Wszystko po to, aby przeprowadzać jeszcze więcej kontroli i skłonić pasażerów do kupowania biletów. Gdzie można spotkać kontrolerów? Praktycznie w każdym pojeździe krakowskiej komunikacji miejskiej. W kwietniu bieżącego roku w autobusach na trasie do i z Świątnik Górnych nałożonych zostało 125 opłat dodatkowych, na trasie do Zabierzowa - 350, natomiast na trasie do Czerwonych Maków P+R ilość mandatów wyniosła ponad 1000.

ZTP planuje zatrudnić kolejnych pracowników do kontroli biletów

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zdecydował się uruchomić własną kontrolę biletów w pojazdach KMK z uwagi na zaprzestanie wykonywania umowy w czerwcu 2023 roku przez poprzedniego wykonawcę. ZTP planuje, aby z miesiąca na miesiąc stopniowo zwiększać liczbę pracowników, w celu zadbania o polepszenie statystyk dotyczących liczby osób podróżujących na gapę.

Miesiąc po wichurze, odwiedziliśmy miejsce tragedii w Rabce-Zdroju. Oto, co zobaczyliśmy