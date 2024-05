Szokujące

Podsłuchy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach? Wykryto podejrzane urządzenie

Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła i zdemontowała urządzenia mogące służyć do podsłuchu w sali Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w którym we wtorek, 7 maja, ma się odbyć posiedzenie Rady Ministrów. Takie informacje przekazał Jacek Dobrzyński. Czy rzeczywiście wykryto podsłuch?