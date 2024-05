Sejmik Województwa Śląskiego wybrał w poniedziałek, 6 maja Wojciecha Saługę (KO) na urząd marszałka. Podczas poniedziałkowej sesji - inaugurującej VII kadencję samorządu regionalnego - 29 z 45 radnych głosowało za jego kandydaturą.

Saługa był senatorem, a następnie posłem Platformy Obywatelskiej w latach 2004-2014. W 2014 r. po raz pierwszy został wybrany na marszałka województwa śląskiego i pełnił tę funkcję do 2018 roku, kiedy w samorządzie regionalnym stery przejęło Prawo i Sprawiedliwość. Dostał się jednak do sejmiku, a rok później do Sejmu, gdzie z powodzeniem ubiegał się o reelekcję w 2023 r.

PiS na urząd marszałka zgłosiło kandydaturę Jana Chrząszcza, który w latach 2016-2023 był wicewojewodą śląskim. Otrzymał 16 głosów.

Wraz z wyborem na urząd marszałka Saługa traci mandat poselski, ponieważ nie można łączyć tych funkcji. Ma go teraz prawo zastąpić radna wojewódzka Katarzyna Stachowicz, która w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu uzyskała w tym samym okręgu najwyższy wynik na liście KO spośród kandydatów, którzy nie otrzymali mandatu. Natomiast w tegorocznych wyborach samorządowych poparło ją 52 394 wyborców, co było najlepszym wynikiem w całym woj. śląskim. Obecnie kandyduje do Parlamentu Europejskiego.

Koalicję rządzącą w Sejmiku Województwa Śląskiego VII kadencji stworzyło 20 radnych KO, pięciu radnych Trzeciej Drogi i dwóch radnych Lewicy. Pozostałych 18 mandatów należy do przedstawicieli PiS.

Źródło: PAP

Wojciech Saługa nowym Marszałkiem Województwa Śląskiego! Gratulacje! pic.twitter.com/24AmdGKmK8— Borys Budka (@bbudka) May 6, 2024

