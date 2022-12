Horror na autostradzie

Zderzenie ciężarówki z osobówką na autostradzie A1 na Śląsku. Poszkodowani zakleszczeni we wraku

Koszmarny wypadek w rejonie węzła Częstochowa - Jasna Góra, w powiecie kłobuckim. Doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Strażacy mieli problem z wydostaniem poszkodowanych z samochodów. Byli zakleszczeni we wraku. Kierowca i dwóch pasażerów trafiło do szpitala. Jeden z nich jest w bardzo ciężkim stanie.