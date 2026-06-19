To niesamowite, co o osobach urodzonych w czwartek mówi astrologia. Ich dobroduszność nie zna granic, a ludzie uważają ich za najlepszych przyjaciół. Portret psychologiczny dnia urodzenia

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-19 12:28

W astrologii istnieje hipoteza, że nie tylko sama data urodzenia człowieka ma wpływ na jego osobowość. Nie bez znaczenia pozostaje także dzień tygodnia, w którym pojawił się na tym świecie. Zgodnie z tym twierdzeniem, osoby urodzone w czwartek mają niepowtarzalną osobowość. Mówi się, że ich dobroduszność nie zna granic, a ludzie uważają ich za najlepszych przyjaciół pod słońcem.

Dwie uśmiechnięte kobiety w jesiennych chustach, idące parkową alejką w promieniach słońca, symbolizują dobroduszność i optymizm osób urodzonych w czwartek. O ich niezwykłej osobowości i portrecie psychologicznym dnia urodzenia przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Dmytro Sheremeta/ Shutterstock
  • Astrologia ujawnia, że dzień urodzenia ma ogromny wpływ na osobowość i los, a szczególnie wyróżnia się jeden dzień tygodnia.
  • Osoby urodzone w czwartek to prawdziwi wybrańcy Jowisza, cieszący się niezwykłym szczęściem, sukcesem i bogactwem.
  • Sprawdź, jakie unikalne cechy charakteryzują tych indywidualistów i dowiedz się, dlaczego są predestynowani do roli liderów!

To niesamowite, co o osobach urodzonych w czwartek mówi astrologia

Nie jest żadną tajemnicą, zwłaszcza dla osób wierzących w astrologię, że data urodzenia ma spory wpływ na jego osobowość, ale też i całe życie. Jednak w układach planet to nie jedyny wyznacznik portretu ludzkiego. W astrologii wielokrotnie pojawia się tez hipoteza, że wpływ na osobowość człowieka ma również dzień tygodnia, w którym przyszedł na świat. Tu znaczenie ma zarówno układ planet w konkretnym dniu, jak i numerologia daty urodzenia. Zgodnie z tymi przekonaniami mówi się, że osoby urodzone tego konkretnego dnia tygodnia są wybrańcami losu. Mogą poszczycić się ogromnym szczęściem w życiu i zawsze dostają to, czego zapragną. Chodzi tu o osoby urodzone w czwartek. To właśnie oni posiadają wyjątkową osobowość. Czuwa nad nimi Jowisz, co oznacza, że są optymistami, którzy wierzą w swoje szczęście i bez problemu osiągają sukcesy oraz bogactwo w życiu. Co jeszcze o osobowości człowieka urodzonego w czwartek mówi astrologia?

Urodzeni w czwartek i ich osobowość. Portret psychologiczny dnia urodzenia

Zgodnie z astrologią osoby urodzone w czwartek to indywidualiści, którzy już od dziecka są bardzo samodzielni i odpowiedzialni. Są dobroduszni, optymistycznie nastawieni do świata, hojni i niesamowicie bystrzy. Bywają ekstrawaganccy, jednak mają niezwykle miłe usposobienie, dzięki czemu zaskarbiają sobie sympatie otoczenia. Dzięki tym cechom wiele osób postrzega ich jako materiał na naprawdę dobrego przyjaciela. Odznaczają się talentem organizatorskim, przez co są dobrymi administratorami, kanclerzami, sędziami i dyrektorami. Cenią sobie dobre, pełne życie i czują, że w życiu mają do wypełnienia ważną misję.

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