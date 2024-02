Książka „Sięgając gwiazd” już w sprzedaży. Poznaj kulisy polskiego rynku koncertowego

Kim jest Prestige MJM? Jak doszło do tego, że firma pochodząca z niewielkiego Ostrowa Wielkopolskiego zaistniała na rynku i na równi konkuruje z zagranicznymi koncertowymi potentatami? O odwadze, odrobinie szczęścia i zaangażowaniu firmy, która odniosła sukces, a także o tym, jakie trudności można napotkać w tej branży, dowiemy się z książki pt. „Sięgając gwiazd”, która właśnie trafiła do ogólnej sprzedaży! To prawdziwa uczta literacka dla tych, którzy chcą poznać zakulisowe historie polskiego rynku koncertowego i obejrzeć wyjątkowe zdjęcia z najważniejszych muzycznych wydarzeń ostatniej dekady.

Sięgnij gwiazd

„Sięgając gwiazd” to pozycja, która ukazała się nakładem wydawnictwa Oh Book. Książka opowiada niezwykłą historię firmy Prestige MJM, która obecnie jest jednym z największych promotorów organizujących w Polsce koncerty z udziałem gwiazd znanych na całym świecie!

To m.in. dzięki niej na polskiej scenie muzycznej mieliśmy okazję usłyszeć i zobaczyć takie gwiazdy jak choćby Sarah Brightman, KISS, Bon Jovi, Rod Stewart czy Andrea Bocelli. Ale to z książki dowiadujemy się, jak to się zaczęło.

Nigdy nie mów „nigdy”

Marek Kurzawa, Janusz Stefański i Mateusz Pawlicki – to oni stworzyli Prestige MJM. Odnieśli sukces, ponieważ wiedzieli doskonale, że nic nie jest dziełem przypadku i potrafili dobrze wykorzystać nadarzające się im okazje. W książce zawartych jest też wiele wspomnień i anegdot.

– W pisaniu książki o Prestige MJM najciekawsze było nie tyle gromadzenie przeróżnych historii i anegdot, chociaż one oczywiście miały swój urok, co próba wyjaśnienia, dlaczego taka firma w ogóle funkcjonuje i skąd się wzięła. Jak to się stało, że właśnie jej udało się pokazać, że „Polak potrafi” na tle zagranicznej konkurencji. Wyzwaniem było także prześledzenie wszystkich trendów kreujących rynek koncertowy, nie tylko w kontekście dekady czy dwóch, ale od samego jego początku. Wreszcie, co złożyło się na te idealne warunki, że taka firma jak Prestige MJM, mogła powstać – mówi Sebastian Stodolak, współautor.

„Sięgając gwiazd” pokazuje też, jak trudna jest branża koncertowa i od jak wielu czynników zależy. Bo żeby koncert zagranicznej gwiazdy w Polsce doszedł do skutku, nie wystarczy zgoda agencji i agenta, który reprezentuje artystę. Ponad 15 lat temu Prestige MJM zaczynał swoją działalność. Był to czas, gdy w kraju nie było żadnej dużej nowoczesnej hali widowiskowej, rynek koncertowy dopiero się rozwijał. Jak Prestige MJM zdołał się wybić? „Sięgając gwiazd” to pasjonująca lektura, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe.

Lektura warta uwagi

Napisania „Sięgając gwiazd” podjęli się dwaj dziennikarze z Warszawy - Paweł Piotrowicz i Sebastian Stodolak. Obaj panowie mieli okazje poznać kulisy wydarzeń koncertowych, jakie odbyły się w Polsce przez ostatnich 15 lat, rozmawiali z najbardziej wpływowymi agentami muzycznymi na świecie, dzięki czemu „Sięgając gwiazd” jeszcze bardziej zyskuje na wiarygodności.

– Wyzwaniem dla mnie, jako autora, było zebranie bardzo bogatej historii przekazanej przez trzech włodarzy Prestige MJM, następnie jej spisanie i zredagowanie tak, aby powstała z tego ciekawa opowieść. To nie było łatwe, bo materiału było bardzo dużo – 15 lat to kawał czasu: sto kilkadziesiąt koncertów, a co za tym idzie różne opowieści, anegdoty, historie, wspomnienia – mówi jeden z autorów książki, Paweł Piotrowicz.

Chcesz się dowiedzieć, jakie wymagania miały gwiazdy światowego formatu, które przez minione 15 lat koncertowały w naszym kraju? W takim razie zapraszamy do lektury!

Książka-dokument

W książce znajdziemy również zdjęcia plakatów oraz wycinki prasowe dotyczące koncertów.

– Aby wydać taką książkę, trzeba traktować swoją pracę, jak pasję, którą chce się dzielić z innymi. „Sięgając gwiazd” ukazało się z okazji 15-lecia działalności agencji koncertowej Prestige MJM. Bez publicznej dotacji, zapewne bez założonego zysku finansowego, pojawiła się na rynku pozycja, która zachwyca poziomem edytorskim, znakomitymi zdjęciami i tekstem, będącym dowodem na to, że ekipa Prestige MJM kocha to, co robi na co dzień – komentuje Robert Kaźmierczak, zastępca dyrektora Instytutu Książki w Krakowie.

Wyjątkowe zdjęcia z koncertów

Książka została wzbogacona o osobną część albumową zawierającą artystyczne zdjęcia z koncertów (aż 84 strony!) m.in. Justina Biebera, Linkin Park, Bryana Adamsa, KISS, Tiesto, Roda Stewarta, Martina Garrixa, Jennifer Lopez - na papierze najwyższej jakości.

– Album składa się z najlepszych zdjęć, które powstawały na koncertach Prestige MJM przez ostatnich kilkanaście lat. Przedstawiają światowe produkcje koncertowe i topowych artystów. Jednocześnie była to dla mnie największa przygoda. Mam nadzieję, że zdjęcia to oddają – mówi Jakub Janecki, autor albumu.

