Kto zostanie Pisarzem, Artystą Muzycznym i Twórcą Internetowym Roku? Trwa głosowanie

Ulubieńcy publiczności

Nominacje do Bestsellerów Empiku 2023 są już znane i zwycięzców poznamy 13 lutego, jednak fani wciąż mogą dodatkowo docenić i wyróżnić swoich ulubionych twórców, którzy szczególnie ich poruszyli, zachwycili lub zainspirowali. Wszyscy autorzy książek (również tych w formie audio) nominowani do Bestsellerów Empiku 2023 stanęli właśnie w wyścigu o tytuł Pisarki/Pisarza Roku. Tymczasem wykonawcy i zespoły muzyczne rywalizują o statuetkę dla Artystki/Artysty Muzycznego Roku. W aplikacji Empik można głosować między innymi na Jakuba Żulczyka, Katarzynę Nosowską, Remigiusza Mroza, Harlana Cobena czy ubiegłoroczną laureatkę – Weronikę Annę Marczak, natomiast w kategorii muzycznej na przykład na sanah, Taco Hemingwaya, Darię Zawiałow, The Rolling Stones czy Depeche Mode.

Najlepsi w sieci

Poprzez swoje coroczne nagrody, Empik chce również wskazywać i promować twórców, którzy publikują wartościowe treści w internecie. Tych, którzy przekraczając granice wirtualnego świata, inspirują innych, ale też takich, którzy pokazują, że media społecznościowe mają moc i potencjał, by pozytywnie wpływać na odbiorców. Stąd w tegorocznym plebiscycie pojawiła się nowa kategoria – Twórca Internetowy Roku. Dziesięcioro nominowanych zostało wskazanych przez eksperckie Jury w składzie: Joanna Okuniewska, Karol Paciorek, Kamila Kalińczak, Marek Myślicki i Joanna Urbanowska. zwycięzcę, w drodze głosowania wybiorą użytkownicy aplikacji Empik. Szansę na statuetkę mają autorzy szerzący fascynującą i praktyczną wiedzę, np. Alicja Defratyka, Adam Mirek czy Dudek o historii oraz inicjatorzy pozytywnych zmian, tacy jak Ola Żebrowska czy Ubrania do oddania.

Jak głosować?

Wystarczy otworzyć aplikację Empik i w kilku prostych krokach wskazać swoich faworytów. Głosowanie potrwa od 5 do 13 lutego, do godz. 16.00. Każdy może oddać łącznie trzy głosy – po jednym w każdej kategorii. Wszyscy, którzy dodatkowo uzasadnią swój wybór, wezmą udział w specjalnym konkursie. Na wygranych czekają rejsy Stena Line do Szwecji, drukarki Instax do zdjęć ze smarftona oraz eKarty prezentowe Empik.

Twórcy Roku

O tym, kto otrzyma prestiżowe tytuły Pisarza, Artysty Muzycznego i Twórcy Internetowego Roku, przekonamy się już 13 lutego. Galę Bestsellerów Empiku 2023 będzie można oglądać od 20:15 na antenie TVN, a od 19:15 – w streamingu na YouTube i Facebooku Empiku z dodatkową relacją zza kulis. Podobnie jak w poprzednich latach, cała transmisja online, wraz z występami muzycznymi, będzie tłumaczona symultanicznie na język migowy.

