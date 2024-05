„Rubyfruit Jungle” Rity Mae Brown. Kultowa queerowa powieść o przełamywaniu tabu

– Być sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić z ciebie kogoś innego, jest największym osiągnięciem – Ralph Waldo Emerson

Amerykańskie Południe przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Pochodząca z przeciętnej i niezbyt zamożnej rodziny Molly Bolt wyróżnia się inteligencją i silną osobowością.

Odkrywając siebie, nie zamierza nikogo przepraszać za miłość, nie chce się z niej tłumaczyć. Mimo niechęci konserwatywnego otoczenia odważnie i dumnie staje wobec uprzedzeń, niezrozumienia, a nawet wrogości. Ponieważ wie, kim jest.

Rita Mae Brown. Amerykańska pisarka, scenarzystka, działaczka feministyczna, aktywistka LGBTQ+. Studiowała na University of Florida, skąd została usunięta za działalność w ruchu na rzecz obrony praw obywatelskich. Ukończyła anglistykę na New York University oraz kinematografię w nowojorskiej Szkole Sztuk Wizualnych, a w Institute for Policy Studies obroniła doktorat z politologii. Debiutowała w 1971 roku jako poetka. Przełomem w jej karierze okazała się napisana dwa lata później powieść Rubyfruit Jungle. Spotykała się z tenisistką Martiną Navratilovą, Fannie Flagg, autorką Smażonych zielonych pomidorów, a także Judy Nelson i Elaine Noble.

Fragment książki „Rubyfruit Jungle” Rity Mae Brown

– Posłuchaj mnie – jego głos stał się mocniejszy – idź i rób, co tylko chcesz i do diabła z resztą świata. Ucz się na moich błędach. Do cholery, nigdy nie zrobiłem niczego ważnego, a teraz jestem za stary, żeby cokolwiek zrobić. Wszystko, co mam, to niezrealizowane marzenia i hipotekę na ten dom z dziesięcioma latami do spłaty.

Pracowałem przez całe życie i wszystko, co mam do pokazania, to ten kwadratowy, różowy dom stojący obok torów kolejowych i innych kwadratowych domów w pobliżu. Cholera. Odpal torpedy i cała naprzód, dzieciaku; nie słuchaj nikogo poza samą sobą.

– Tato, znowu naoglądałeś się filmów wojennych – powiedziałam, przytuliłam go mocno i pocałowałam w siwy, słony zarost.

Książka „Rubyfruit Jungle” Rity Mae Brown dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 5 czerwca.