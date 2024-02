Silnie i zdrowe włosy. Odzyskaj ich witalność i zniweluj uszkodzenia powstałe w wyniku mycia w twardej wodzie

„Nasza nowa gama produktów Première to idealny wyraz tego, czego esencją jest marka — czyli wykorzystania osobistego potencjału i siły. Przesłanie „wyzwól swoją wewnętrzną siłę” wykracza poza sam wygląd i aspekt fizyczny włosów i pozwala wyzwolić nieskończony potencjał zapewniający siłę – zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Za chwilę poznasz niesamowite odkrycia naukowe, które wykorzystaliśmy w celu stworzenia gamy produktów, która pozwoli Ci przywrócić włosom ich oryginalną siłę bez poświęcania wspaniałego, luksusowego doświadczenia, z którego znane jest Kérastase - mówi Rosa Carriço, Globalna Dyrektor marki Kérastase.

ODKŁADANIE SIĘ CALCIUM MOŻE POWODOWAĆ ŁAMLIWOŚĆ WŁOSÓW

NASILA USZKODZENIA WŁOSÓW PRZY KAŻDYM ICH MYCIU

Nadmiar calcium na zewnątrz włosa i pomiędzy łuskami może powodować, że włosy stają się szorstkie i matowe. Wyobraź sobie pokrytą kamieniem szklankę z białymi plamami po wodzie. Spróbuj wyobrazić sobie taką sytuację na włóknach włosów, a zrozumiesz, że nie jest ona korzystna. Wapń może przenikać aż do warstwy keratynowej znajdującej się w głębi włosa. Z czasem może to spowodować, że włosy staną się sztywniejsze, bardziej kruche i podatne na złamania, zwłaszcza, jeżeli dodatkowo będą poddawane chemicznym zabiegom fryzjerskim. To właśnie nazywamy trwałymi uszkodzeniami — gdyż stale nawracają.

NOWOŚĆ PREMIÈRE O PODWÓJNYM DZIAŁANIU: USUWA Z WŁOSÓW NADMIAR CALCIUM, KTÓRE PROWADZI DO ICH ŁAMLIWOŚCI. ODBUDOWUJE ZERWANE WIĄZANIA KERATYNOWE.

RADYKALNA INNOWACJA

W Kérastase wykorzystywane są zaawansowane badania w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla najczęstszych problemów z włosami. W przypadku Première zastosowano najwyższe stężenie czystych kwasów, które kiedykolwiek zostało użyte w jakiejkolwiek z naszych gam pielęgnacyjnych w celu wyeliminowania problemu odkładania się calcium i przywrócenia włosom ich oryginalnego stanu.

WYSOKOWYDAJNE FORMUŁY

Kluczem zapewniającym przełomową skuteczność Première jest synergiczne połączenie zwalczającego nadmiar calcium kwasu cytrynowego i glicyny o działaniu naprawczym w łącznym stężeniu kwasów wynoszącym 8% oraz peptydami zamykającymi powierzchnię włókna włosów.

W skład kolekcji wchodzą:

”ULTRA-NAPRAWCZY” KONCENTRAT DEKALCYFIKUJĄCY PRZED KĄPIELĄ PREMIÈRE

Pomaga w dekalcyfikacji i redukcji trwałych uszkodzeń włosów.

Przenika w głąb włókna włosa i pomaga wyeliminować nadmiar calcium.

Pomaga odbudowywać zerwane połączenia pomiędzy łańcuchami keratynowym

ODBUDOWUJĄCA KĄPIEL DEKALCYFIKUJĄCA PREMIÈRE

Nie zawierająca siarczanów formuła delikatnie oczyszczająca skórę głowy i włosy, pomagająca wyeliminować nadmiar calcium. Pomaga zredukować łamliwość i matowość włosów. Przenika w głąb włókna włosa i pomaga wyeliminować nadmiar calcium. Pomaga odbudowywać zerwane połączenia pomiędzy łańcuchami keratynowymi.

ODBUDOWUJĄCA ODŻYWKA DEKALCYFIKUJĄCA PREMIÈRE

Przywraca natychmiastowo nawilżenie i miękkość włosom dzięki lekkiej formule. Pomaga zneutralizować sztywność włosów, zwiększając ich odporność na uszkodzenia.

ODBUDOWUJĄCO REGENERUJĄCA MASKA PREMIÈRE

Pomaga wypełnić powierzchnię włosa i wnika we włókno, sprzyjając naprawie włosów od samego rdzenia. Wspomaga regenerację włosów po zabiegach fryzjerskich.

TERMOCHRONNE ODBUDOWUJĄCE SERUM PREMIÈRE

Lekkie serum bez spłukiwania chroniące włosy przed wilgocią, które jednocześnie głęboko odżywia i zapobiega puszeniu się włosów. Pomaga wypełnić powierzchnię włókien, przez co stają się one bardziej miękkie i gładsze.

NADAJĄCY POŁYSK ODBUDOWUJĄCY OLEJEK PREMIÈRE

ODBUDOWUJĄCY KONCENTRAT DEKALCYFIKUJĄCY PO KĄPIELI PREMIÈRE

Pomaga intensywnie dekalcyfikować powierzchnię włosa i neutralizować nadmiar calcium. Przywraca włosom miękkość i elastyczność, poprzez uszczelnianie i wygładzanie ich powierzchni.

