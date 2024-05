Jak radzić sobie z przesuszoną skórą?

Nowy globalny projekt „Clean at SEPHORA” i „Planet Aware at SEPHORA” startuje w Polsce

Skóra wrażliwa wymaga szczególnego traktowania i ostrożności w pielęgnacji. Niestety nie ma jednego „protokołu” pielęgnacyjnego, który sprawdziłby się u każdego. Dlatego pielęgnacja w tym przypadku to kwestia bardzo indywidualna. Jednak bardzo ważne jest eliminowanie dyskomfortu. Szukając produktów, wybieraj głównie te o krótkim składzie i rekomendowane do skóry bardzo wrażliwej. Poniżej kilka propozycji.

PIELĘGNCJA PRZYWRACAJĄCA RÓWNOWAGĘ

Suchość i szorstkość to duży dyskomfort, ale też sygnał, że skóra potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Krem nawilżający od EISENBERG Paris to kompleks bogaty w substancje odżywcze, które nadają skórze piękny i zadbany wygląd. Ten krem przeznaczony jest do pielęgnacji skóry normalnej i suchej. Dzięki zawartości Kwasu hialuronowego, oleju z Wiesiołka, orzechów Macadamia oraz witamin A i E doskonale chroni skórę poprzez neutralizację wolnych rodników oraz idealnie odświeża i nawilża. Co ważne: nie zawiera perfum oraz barwników, czyli składników potencjalnie podrażniających. Jednym z najlepszych sprzymierzeńców skóry odwodnionej jest kwas hialuronowy. Serum HIDRADERM HYAL od Sesderma zawiera kwas hialuronowy o trzech różnych masach cząsteczkowych. Niskocząsteczkowy, zamknięty w liposomach, ma właściwości silnie nawilżające, a w połączeniu retinolem i retinaldehydem, pobudza syntezę własnego kwasu hialuronowego, zwiększając w ten sposób efekt nawilżenia. Natomiast wolny kwas hialuronowy, o wysokiej masie cząsteczkowej, działa powierzchownie, chroni skórę, tworząc ochronną warstwę na jej powierzchni oraz zapobiega utracie wody. Działanie nawilżające preparatu jest dodatkowo wzmocnione obecnością witaminy E i oleju ze słodkich migdałów. Pochodne witaminy A stymulują procesy przeciwstarzeniowe w skórze i rozjaśniają przebarwienia. Hidraderm Hyal Serum polecane jest także w celu regeneracji po zabiegach peelingujących, laserowych, mikrodermabrazji czy z użyciem retinoidów.

Wypróbuj: EISENBERG Paris MOISTURISING RICH CREAM, 299 zł/50 ml (w perfumeriach Sephora i na sephora.pl)

SESDERMA HIDRADERM HYAL Serum liposomowe, 166 zł/30 ml

SPOJRZENIE PEŁNE BLASKU

Skóra wokół oczu wygląda na zmęczoną? Może świadczyć to, że ma osłabioną barierę ochronną. Warto wtedy stosować kosmetyki z witaminą C. Ultra comfort krem kontur oczu C - DEFENCE MD C + EYE od MEDIDERMA ze stabilną formą witaminy C pomaga zredukować oznaki zmęczenia, opuchliznę, cienie oraz zmarszczki i kurze łapki. Nawilża i dodaje blasku.

Wypróbuj: MEDIDERMA C - DEFENCE MD C + EYE Ultra comfort krem kontur oczu, 199 zł/15 ml

PIELĘGNACJA & OCHRONA

Minimalizm kosmetyczny w przypadku skóry wrażliwej to dobry kierunek. Tylko jak pogodzić zaspokojenie wszystkich pielęgnacyjnych potrzeb skóry i jednocześnie zapewnić jej skuteczną ochronę przeciwsłoneczną? Marka IWOSTiN proponuje krem ochronny Age Lift SPF 50, który nie tylko intensywnie nawilża do 8h i zostawia uczucie miękkiej skóry, lecz także zabezpiecza ją przed negatywnymi skutkami promieniowania słonecznego. Chroni przed powstawaniem przebarwień, skutkami fotostarzenia i redukuje zmarszczki. W jego składzie znajdziemy: kwas hialuronowy, niacynamid, Koenzymu Q10, peptyd, fotostabilne filtry UVA i UBV (SPF 50. )Jest idealny na co dzień oraz pod makijaż, ponieważ szybko się wchłania, nie klei się, a cerę pozostawia wypielęgnowaną i miękką w dotyku.

Wypróbuj: IWOSTiN Age Lift SPF 50 krem ochronny, 99,99 zł/40 ml (dostępny w aptekach, m.in. w Super-Pharm i na super-pharm.pl)

