i Autor: Materiały prasowe Tutti Frutti.

Strefa beauty

Zapachy gorącego lata od Tutti Frutti

Jeśli poszukujesz kosmetyków do pielęgnacji ciała, które w wyjątkowy sposób zadbają o Twoją skórę, zniewolą zmysły swoimi zapachami i przywołają wspomnienia beztroskich, wakacyjnych chwil - wybierz peelingi od marki Tutti Frutti! To właśnie one łączą intrygujący miks odżywczych shotów z nutami gorącego lata, czyli aromatami mango, wiśni, pomarańczy, gruszki, arbuza i śliwki. Który będzie Twoim ulubionym?