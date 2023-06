Najpiękniejsze zapachy lata. Kompozycje, które zachwycą niecodziennymi aromatami i sprawią, że zapragniesz więcej

Najlepszy prezent Last Minute na Dzień Ojca

Z anim przejdziemy stricte do zapachów warto przypomnieć o najważniejszych produktach (nie tylko!) na lato, które powinny pozostać… bezzapachowe. Mowa oczywiście o ochronie przeciwsłonecznej. Nakładaj odpowiednią ilość filtrów SPF na twarz, szyję i dekolt codziennie i pamiętaj o reaplikacji w ciągu dnia! My polecamy gorącą nowość ZO® Skin Health Sheer Fluid SPF 50 350 zł/50 ml, transparentną emulsję z filtrem przeciwsłonecznym SPF 50 o szerokim spektrum działania. Zapewnia potrójny zakres ochrony Triple Spectrum Protection® przed promieniowaniem UVA + UVB, światłem widzialnym HEV (niebieskim) oraz promieniowaniem IR-A, a bogata w przeciwutleniacze receptura chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Do codziennej ochrony i pod makijaż świetnie sprawdzi się również IWOSTiN Solecrin Ultra Lekki Niewidoczny Fluid SPF 50+ 43,99 zł/40 ml, którego unikalna formuła fluidu z filtrem skutecznie chroni i pielęgnuje wrażliwą skórę. Fotostabilne filtry UVA/UVB – zapewniają bardzo wysoką i natychmiastową ochronę przeciwsłoneczną. Zawiera kwas hialuronowy, który zapewnia intensywne nawilżenie, nawet najwrażliwszej skóry, a także witaminę E, działającą antyoksydacyjnie, opóźniając procesy fotostarzenia skóry.

PACHNIJ I … PIELĘGNUJ!

Codzienna pielęgnacja może być jeszcze przyjemniejsza, gdy kosmetyk działa nie tylko na skórę, ale też na zmysły. Takie produkty mają wtedy autoterapeutyczną moc. Często pozwalają też zrezygnować z perfum czy wody toaletowej.

BARWA Barwy Botaniki Mydło w płynie Jaśmin+Rumianek 14,99 zł/500 ml z ekstraktem z rumianku doskonale wpływa na suchą skórę dłoni i ciała pozostawiając ją nawilżoną i odżywioną. Zapewnia zarówno pielęgnację, jak i przyjemność podczas stosowania – dzięki uwodzicielskiemu zapachowi jaśminu. Gliceryna i alantoina tworzą na skórze warstwę ochronną, dzięki czemu jest ona bardziej odporna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Produkt o łagodnej formule, w 100% wegański.

Czym byłoby lato i spędzanie czasu na plaży bez kultowego suchego olejku Nuxe Huile Prodigieuse®? Bez niego zawsze będziesz odnosić wrażenie, że do pełni szczęścia czegoś Ci brakuje. Ten cudowny produkt zawiera formułę wzbogaconą o 7 cennych i 100% organicznych olejków w suchej konsystencji. Dzięki temu Twoja skóra po użyciu będzie aksamitnie gładka, z satynowym wykończeniem. Głęboko odżywia zarówno skórę, jak i włosy. A zapach to cudowna kompozycja, która przywołuje na myśl słońce i ciepły piasek. Jeżeli lato miałoby być określane tylko jednym zapachem byłby to właśnie zapach suchego olejku Nuxe Huile Prodigieuse® 105 zł/50 ml.

YOSKINE NATURAL GLOW Rozświetlająca mgiełka do ciała Brzoskwinia i bergamotka 79,99 zł/100 ml to lekka, połyskująca mgiełka do ciała. Owocowo- kwiatowa fuzja nut zapachowych łączy w sobie uwodzicielskie aromaty dzikiej brzoskwini oraz bergamotki. Mgiełka odświeża, relaksuje, nadaje skórze jedwabistą gładkość i wprawia w dobry nastrój, a subtelne złociste drobiny ozdabiają skórę lśniącym welonem. Jednocześnie dzięki bogactwu naturalnych składników pielęgnacyjnych, dogłębnie nawilża, odżywia i regeneruje.

PERFECTA SPA Peeling do ciała Yuzu Lime & Żeń-szeń 17,99 zł/225 g to cukrowy peeling do ciała o wyjątkowych właściwościach odżywczych i regenerujących, dzięki czemu skóra wygląda promiennie przez cały dzień. Wartością dodaną jest niezwykle orzeźwiający zapach, który pobudza do działania niczym mrożona lemoniada w upalny dzień. Naturalne drobiny złuszczające oczyszczają skórę, sprawiając, że staje się jedwabiście aksamitna i delikatna w dotyku. Wyciąg z żeń-szenia stymuluje odnowę naskórka i przeciwdziała starzeniu się skóry. A ekstrakt z Yuzu Lime nawilża i regeneruje, jednocześnie wygładzając nierówności na powierzchni skóry.

PACHNIJ I … DBAJ O DOBRE SAMOPOCZUCIE!

Twórcy perfum, wód kolońskich i toaletowych są mistrzami w zatrzymywaniu chwil w zapachach. Często konkretne perfumy silnie kojarzą nam się z pierwszą randką, ważnym wyjściem czy kimś bliskim. W atmosferę lata idealnie wpiszą się orzeźwiające i energetyzujące nuty cytrusów, owoców czy ziół.

Roger&Gallet Woda zapachowa Bois d’Orange 189,99 zł/100 ml to niezwykły eliksir natury, który przeniesie Cię w świat soczystych, świeżo zebranych owoców cytrusowych. Ten niepowtarzalny koktajl zapachowy wywoła szeroki uśmiech na Twojej twarzy i ożywi Twoje zmysły. Słoneczna świeżość liści i owoców łączy się z teksturowanym i żywym zapachem drewna, tworząc niezapomniany bukiet zapachowy. Serce owocu gorzkiej pomarańczy jest niezwykle soczyste, a delikatna gorycz petitgrain oraz drzewna zmysłowość paczuli nadają mu wyjątkowego charakteru. To regresywne, ale uspokajające perfumy, które przywrócą harmonię Twojemu ciału i umysłowi. Pozwól naturze otoczyć Cię swoim dobroczynnym ukojeniem i ciesz się chwilami pełnymi radości i optymizmu.

Wakacje to również odpoczynek, a nie da się odpocząć lepiej niż podczas spokojnego i odpowiednio długiego snu. Sesderma Serenity Mgiełka Face & Pillow 110 zł/100 ml działa na organizm nie tylko na poziomie skóry, ale również na zmysły, odprężając ciało i umysł. Posiada delikatny, relaksujący aromat, który pozwoli Ci się odprężyć gdzie chcesz i kiedy chcesz. Dzięki zawartości melatoniny reguluje cykl snu, dostarczając komórkom energię i regenerując skórę w ciągu nocy. Ma silne działanie antyoksydacyjne, które chroni przed stresem oksydacyjnym. Świetnie sprawdzi się również w ciągu dnia jako odświeżenie dla przesuszonej cery.

