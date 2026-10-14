Ten pociąg pokonuje strome alpejskie szczyty. Podróż to niezapomniana przygoda

Panoramiczna linia Bernina Express łączy szwajcarskie Chur z Tirano we Włoszech, oferując malownicze widoki na Alpy.

Podróżni mogą podziwiać m.in. okrężny wiadukt w Brusio, lodowiec Morteratsch, jezioro Lago Bianco i wiadukt Landwasser.

Widoki ewoluują z każdym kilometrem — od surowych, górskich scenerii po bardziej łagodne, zielone włoskie doliny.

Wyprawę można połączyć z odwiedzinami w St. Moritz, Chur lub Tirano, jednak należy wcześniej zapoznać się z rozkładem, cennikiem i opcjami rezerwacji.

Bernina Express przecina Alpy

Pociąg na linii Bernina Express pokonuje dystans między szwajcarskim Chur a Tirano we Włoszech. Trasa wiedzie przez obszary Kolei Retyckich, które zostały wyróżnione wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jej unikalność wynika nie tylko z zapierających dech w piersiach widoków, ale i z mistrzowskich rozwiązań inżynieryjnych umożliwiających pokonywanie stromych wzniesień. Na podróżnych czeka m.in. spektakularny wiadukt Landwasser, okrężny wiadukt w Brusio oraz zakręt Montebello oferujący widok na masyw Bernina. Nie brakuje też okazji do podziwiania lodowca Morteratsch i jeziora Lago Bianco.

Kluczową atrakcją tego przejazdu są nieustannie transformujące się krajobrazy. Zaczynając od surowych, skalistych partii wysokogórskich, skład pociągu powoli kieruje się w stronę bardziej zielonych dolin i łagodnych pejzaży. To doświadczenie to swoiste streszczenie alpejskiej różnorodności, gdzie widoki zmieniają się w zależności od wysokości n.p.m. i aktualnej pory roku. Zależnie od warunków, za oknem mogą przewijać się zielone tereny, ośnieżone stoki czy też jesienne barwy.

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Alpejskie widoki z pociągu Bernina Express

Decydując się na podróż koleją, można w pełni oddać się relaksowi i podziwianiu widoków, bez stresu związanego z prowadzeniem auta. Znaczna część trasy została poprowadzona tak, by to sama infrastruktura kolejowa — ze swoimi tunelami i wiaduktami — stanowiła nie lada atrakcję. Dla tych, którzy pragną poznać Alpy bez forsownych pieszych wędrówek, to idealne rozwiązanie. Wystarczy rozsiąść się w fotelu i chłonąć zmieniające się krajobrazy.

Należy mieć jednak na uwadze, że ta trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad rezerwacji miejsc w pociągach panoramicznych. Zawsze warto zweryfikować bieżący rozkład jazdy, koszt przejazdu oraz regulamin na stronie przewoźnika. Z kolei osoby, którym zależy na konkretnych, spektakularnych widokach, powinny wcześniej przeanalizować mapę trasy, pamiętając jednak, że aura na zewnątrz często ma ostateczny wpływ na to, co uda się zobaczyć z okien.

Jak zaplanować wycieczkę szwajcarskim pociągiem?

Przejazd pociągiem Bernina Express może być główną atrakcją kilkudniowego wypadu do Szwajcarii, a także okazją do dłuższego postoju w urokliwym St. Moritz, Chur lub włoskim Tirano. Aby uniknąć pośpiechu na końcu trasy, zaleca się zaplanowanie odpowiedniego marginesu czasowego na całą eskapadę. Z kolei ci, którzy mają w planach kontynuację podróży na południe w stronę Lugano, mogą skorzystać z sezonowych połączeń autobusowych. Wszelkie szczegóły są uzależnione od daty przejazdu, stąd też warto wcześniej zaktualizować swoją wiedzę na temat bieżącej oferty przed nabyciem biletów.