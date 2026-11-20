Mit Czarnego Piątku, czyli dlaczego warto poczekać

Większość z nas ulega magii marketingu i najchętniej wydałaby oszczędności już w piątkowy poranek. Analiza historycznych trendów rynkowych przeprowadzona przez Skyscanner pokazuje jednak zupełnie inną rzeczywistość. Jeśli szukasz biletów lotniczych, najlepszą strategią jest... cierpliwość.

Okazuje się, że to Cyber Monday jest statystycznie najtańszym dniem na zakup lotów w całym okresie promocyjnym. Prawdziwą bombą cenową staje się jednak zyskujący na popularności Travel Tuesday (wtorek po Black Friday). To właśnie wtedy, gdy zakupowe emocje opadają, a większość ludzi wraca do codziennych obowiązków, linie lotnicze i hotele decydują się na najgłębsze cięcia cenowe, sięgające nawet 60%. Rynek po prostu się wycisza, a przewoźnicy próbują przyciągnąć ostatnich niezdecydowanych klientów najbardziej atrakcyjnymi ofertami na nadchodzący rok.

Gdzie polecimy za grosze? Włoska dominacja

Jesienne i zimowe wyprzedaże to doskonały moment, aby zaplanować ucieczkę przed chłodem. Z analiz ubiegłorocznych rezerwacji wynika, że największe spadki cen notują kierunki na południu Europy. Liderem oszczędności są Włochy, ale na liście hitów cenowych wysoko plasuje się również Cypr oraz Portugalia.

Patrząc na uśrednione spadki cen biletów w całym okresie Black Week (w porównaniu do średnich cen z reszty roku), najwięcej możemy zyskać wybierając:

Pizę – średni spadek o 51% (a w sam Travel Tuesday ceny potrafią spaść aż o 60%),

– średni spadek o 51% (a w sam Travel Tuesday ceny potrafią spaść aż o 60%), Wenecję – spadek o 45%,

– spadek o 45%, Porto – spadek o 44%.

Jeśli przeczekasz wyprzedażową gorączkę do Travel Tuesday, wyjątkowo tanio możesz upolować także bilety do Werony (taniej o 53%) oraz na słoneczny Pafos na Cyprze (przeceny rzędu 48%).

Nowy trend: Łowcy dobrego kursu

Dzisiejsze planowanie podróży to coś więcej niż tylko polowanie na najtańszy bilet lotniczy. Współcześni podróżni stają się coraz bardziej pragmatyczni. Nowe badanie trendów wyjazdowych na 2027 rok ujawnia narodziny tzw. „łowców dobrego kursu”.

Zamiast wybierać tradycyjne, popularne kurorty, coraz częściej analizujemy kursy walut i jedziemy tam, gdzie nasza waluta ma po prostu większą siłę nabywczą. Już ponad jedna trzecia turystów (a wśród Pokolenia Z blisko 40%) przyznaje, że zmieniła kierunek swoich wakacji tylko dlatego, że w danym kraju przelicznik walutowy okazał się dla nich wyjątkowo korzystny. Doskonałym przykładem tego zjawiska jest chociażby gwałtowny wzrost zainteresowania lotami do Wietnamu.