Pierwszy na świecie jarmark świąteczny Harry'ego Pottera. Wyjątkowa atrakcja u naszych sąsiadów

Od 28 listopada do 6 grudnia 2026 roku w Monachium będzie działał pierwszy na świecie bożonarodzeniowy jarmark inspirowany przygodami Harry’ego Pottera.

Za organizację wydarzenia na wyspie Praterinsel (pod adresem Praterinsel 3-4, 80538 München) odpowiada platforma HBO Max, która promuje w ten sposób nowy serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".

Na gości czekają darmowy wstęp, około dziesięciu tematycznych stoisk, wyjątkowe dekoracje, rozmaite atrakcje oraz przekąski i napoje rodem ze świata magii.

Chociaż bożonarodzeniowe targi cieszą się długą historią, ich twórcy stale poszukują oryginalnych rozwiązań, aby wyróżnić swoją ofertę na tle konkurencji. W tym przypadku organizatorzy sięgnęli po magiczne uniwersum wykreowane przez J.K. Rowling, a całe przedsięwzięcie realizuje platforma HBO Max w ramach promocji serialu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Premiera tej wyczekiwanej produkcji zaplanowana jest na grudzień 2026 roku. Wizyta na targach będzie zatem nie tylko gratką dla dotychczasowych fanów powieści i kinowych hitów, ale również szansą na przedpremierowe wczucie się w atmosferę nowej adaptacji.

Jarmark świąteczny Harry'ego Pottera w Monachium. Jakie atrakcje przygotowano?

Oprawa wizualna monachijskiego targu będzie bezpośrednio korespondować z nadchodzącą produkcją HBO. Odwiedzający znajdą na miejscu około dziesięciu tematycznych kramów, unikalne dekoracje oraz specjalne ścianki do robienia pamiątkowych zdjęć. W programie przewidziano także rozrywki dla najmłodszych i dorosłych oraz strefę gastronomiczną z potrawami i napojami nawiązującymi do świata czarodziejów. Miłośnicy cyklu z pewnością będą doszukiwać się charakterystycznych elementów kojarzonych bezpośrednio z Hogwartem. Twórcy wydarzenia obiecują kolejne niespodzianki, jednak część planów pozostaje jeszcze tajemnicą. Wciąż nie potwierdzono, czy w ofercie gastronomicznej znajdzie się kultowe kremowe piwo, dobrze znane z kart powieści i ekranów kin.

Gdzie odbędzie się jarmark Harry’ego Pottera? Lokalizacja w Monachium

Wydarzenie zlokalizowano na niewielkiej wyspie Praterinsel na rzece Izarze, usytuowanej w pobliżu zabytkowego centrum Monachium pod adresem Praterinsel 3-4, 80538 München. Taki wybór miejsca przez organizatorów był w pełni przemyślany. Odosobniony charakter wyspy umożliwi wykreowanie zamkniętej, niezwykłej strefy, gdzie bożonarodzeniowe ozdoby płynnie połączą się z czarodziejską scenografią w jeden spójny świat.

Jarmark Harry’ego Pottera w Monachium. Daty, godziny otwarcia i ceny biletów

Goście będą mogli odwiedzać ten pierwszy na świecie jarmark Harry’ego Pottera w dniach od 28 listopada do 6 grudnia 2026 roku. Istotną informacją dla odwiedzających jest brak jakichkolwiek opłat biletowych. Wejście na teren imprezy jest całkowicie darmowe, co stanowi duży atut dla podróżnych planujących zimowy urlop w stolicy Bawarii.

Harmonogram działania targu prezentuje się następująco w poszczególne dni.

• 28 listopada w godzinach 19.00-22.00,

• 29 listopada w godzinach 12.00-22.00,

• od 30 listopada do 3 grudnia w godzinach 14.00-22.00,

• od 4 do 6 grudnia w godzinach 12.00-22.00.

Bramy dla ostatnich odwiedzających będą zamykane o godzinie 21.30.

Świąteczny jarmark HBO Max w Monachium przyciągnie tłumy fanów

Monachijska inicjatywa ma szansę stać się jedną z najbardziej oryginalnych atrakcji sezonu zimowego na Starym Kontynencie. Zestawienie klasycznego niemieckiego targu bożonarodzeniowego z bijącym rekordy popularności uniwersum Harry’ego Pottera przyciąga ogromną uwagę. Osoby rozważające wyjazd do Monachium na przełomie listopada i grudnia zdecydowanie powinny uwzględnić wyspę Praterinsel w swoich planach. Podobna okazja do podziwiania tak nietypowej, świątecznej scenerii z pewnością nie zdarza się często.

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