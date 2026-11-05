Święta pod palmami? Polacy coraz częściej podróżują na Boże Narodzenie

Polacy zmieniają świąteczne nawyki: rezerwacje "Lot+Hotel" na Boże Narodzenie wzrosły o 111%, uciekając od domowych obowiązków. Malta, Hiszpania i Maroko to hity, kuszące ciepłem i komfortowymi, dłuższymi pobytami w 4-gwiazdkowych hotelach. Nie przegap szansy! Odkryj ostatnie oferty i zaplanuj niezapomniane święta. Czy Twój wymarzony kierunek czeka?



Boże Narodzenie staje się dziś dla podróżników okazją do zmiany otoczenia i spędzenia tego wyjątkowego czasu w roku poza domem. Dane rezerwacyjne eSky.pl pokazują, że zainteresowanie wyjazdami w tygodniu obejmującym Wigilię wyraźnie rośnie. W analizowanym okresie liczba zarezerwowanych pakietów Lot+Hotel zwiększyła się o 111 proc. rok do roku. To sygnał, że świąteczny wyjazd przestaje być niszową alternatywą dla tradycyjnego sposobu spędzania Bożego Narodzenia i coraz mocniej wpisuje się w podróżnicze plany Polaków.

- Podróżowanie w okresie świątecznym to dla wielu osób coś więcej niż sposób na spędzenie kilku dni wolnych od pracy w promieniach słońca. To możliwość przeżycia Bożego Narodzenia w zupełnie innym otoczeniu, poznania lokalnych zwyczajów, odkrycia nowych smaków czy po prostu jakościowego spędzenia czasu z najbliższymi bez codziennych obowiązków i przedświątecznej gorączki. Najważniejsze są emocje i wspomnienia, które zostaną z nami na długo

– mówi Katarzyna Hauton, Head of Brand w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Które kraje są najchętniej wybierane na święta?

Na podróżniczej mapie w okresie bożonarodzeniowym wyróżnia się przede wszystkim Malta, która notuje aż 3-krotny wzrost liczby podróżników w porównaniu z ubiegłym rokiem i jest najchętniej wybieranym miejscem na święta. Na podium znalazły się również Hiszpania (ok. 50 proc. więcej pakietów r/r) i Włochy (+60 proc.). Zainteresowanie południem Europy pokazuje, że dla części klientów atrakcyjną alternatywą dla zimowej aury jest możliwość spędzenia świątecznego tygodnia w łagodniejszym klimacie, połączona ze zwiedzaniem i odkrywaniem lokalnych atrakcji.

Wyraźnie rośnie także popularność Egiptu. To naturalna konsekwencja rozwoju dostępności tego kierunku, w tym uruchomienia bezpośrednich połączeń realizowanych przez przewoźników niskokosztowych. Łatwiejszy dostęp do popularnych kurortów sprawia, że zimowy wypoczynek nad Morzem Czerwonym staje się atrakcyjną opcją również dla osób planujących wyjazd w okresie Bożego Narodzenia. Na uwagę zasługuje także Maroko, które – podobnie jak Malta – notuje 3-krotny wzrost liczby podróżników rok do roku. To kierunek przyciągający połączeniem przyjemniejszej temperatury oraz orientalnej kultury i różnorodności doświadczeń.

Świąteczne wyjazdy na coraz wyższym poziomie

Rośnie grono klientów, którzy rezerwują wyjazd na co najmniej tydzień. Oznacza to, że dla części osób Boże Narodzenie staje się elementem dłuższego zimowego wypoczynku, a nie tylko okazją do kilkudniowej zmiany otoczenia. Widać również konkretne preferencje dotyczące zakwaterowania. Ponad połowa użytkowników wybiera hotele minimum 4-gwiazdkowe, co wskazuje na zainteresowanie komfortowym wypoczynkiem w wysokim standardzie. Blisko 50 proc. decyduje się na pobyt ze śniadaniem, ale coraz więcej osób – już ponad 20 proc. klientów eSky – wybiera formułę all-inclusive.

Święta jako nowa okazja do podróżowania

- Rosnące zainteresowanie wyjazdami w okresie Bożego Narodzenia wpisuje się w szerszą zmianę podejścia do planowania urlopów. Podróżnicy chętnie korzystają z kalendarza świąt i dni wolnych, aby przedłużyć czas wypoczynku, a przy tym szukają kierunków oferujących coś więcej niż tylko zmianę klimatu

– dodaje Katarzyna Hauton, ekspertka eSky Group.

To już ostatni moment, by pomyśleć o zarezerwowaniu wymarzonej podróży. Świąteczny tydzień w Maroku, w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem, można zarezerwować już od 909 zł od osoby. Za taki sam pakiet na Maltę użytkownicy eSky.pl zapłacą od 1129 zł. Tygodniowe wakacje w formule all- inclusive w Egipcie (przelot, zakwaterowanie, transfer lotniskowy i opieka rezydenta) zaczynają się od 2409 zł za osobę.

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