Zimowe oblicze Gardy. Dlaczego warto odwiedzić włoskie jezioro w grudniu?

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-11-03 14:48

Grudniowa Garda to magia! Zamiast letnich plaż, odkryj podwodną szopkę, średniowieczny jarmark i spotkanie z Mikołajem. Świąteczne iluminacje, lokalne przysmaki i włoskie tradycje w górskiej scenerii jeziora. Idealny pomysł na zimowy wyjazd, by poznać inne oblicze Włoch.

Garda
Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe
  • Jezioro Garda, dotychczas kojarzone z letnimi wakacjami, zimą odsłania swoje magiczne, świąteczne oblicze, pełne unikalnych tradycji.
  • Poznaj niezwykłe atrakcje, takie jak podwodna szopka, średniowieczny jarmark czy dom Świętego Mikołaja, które zamienią Twój wyjazd w niezapomniane przeżycie.
  • Odkryj, jak połączyć relaks z bliskością natury i autentycznymi włoskimi zwyczajami, tworząc idealny plan na zimowy urlop!

Podwodna szopka, jarmark w średniowiecznej wiosce i spotkanie ze Świętym Mikołajem nad włoskim jeziorem? Garda, którą wielu Polaków zna przede wszystkim z letnich wakacji, w grudniu pokazuje zupełnie inne oblicze. Zamiast plażowania są spacery wśród świątecznych iluminacji, lokalne przysmaki i bożonarodzeniowe tradycje, które najlepiej poznawać w niewielkich miasteczkach. To pomysł na zimowy wyjazd dla tych, którzy chcą zamienić typowy świąteczny kiermasz na odkrywanie włoskich zwyczajów w scenerii jeziora i otaczających je gór.

Z rozmów z naszymi polskimi gośćmi wiemy, że Garda jest przede wszystkim kojarzona z wakacjami. Tymczasem region ma również tradycje i wydarzenia, które warto poznać jesienią i zimą. To inny sposób na spędzenie czasu nad jeziorem, szczególnie dla osób, które były tu już latem i szukają nowych pomysłów na pobyt.

– mówi Elena Oppizzi z LagodiGardaCamping.

Od kasztanów i młodego wina do świątecznych jarmarków

Zanim nad jeziorem pojawią się bożonarodzeniowe dekoracje, jesień przynosi wydarzenia związane z lokalnymi tradycjami. Jednym z nich jest święto San Martino w Peschiera del Garda, podczas którego można spróbować sezonowych przysmaków, w tym pieczonych kasztanów i młodego wina (vino novello). To okazja, by poznać kulinarną stronę regionu i zwyczaje, które rzadziej trafiają do planów wakacyjnych.

W grudniu uwagę przyciągają jarmarki i wydarzenia organizowane w miasteczkach wokół jeziora. W Peschiera del Garda jedną z najbardziej charakterystycznych atrakcji jest podwodna szopka w kanale Mezzo. Umieszczone pod powierzchnią wody figury tworzą nietypową bożonarodzeniową scenę, którą można oglądać z brzegu.

Świąteczny klimat w inny sposób można poczuć w Canale di Tenno, średniowiecznej osadzie z kamiennymi uliczkami i dziedzińcami. Odbywający się tam jarmark łączy lokalne rękodzieło i produkty z historyczną scenerią wioski. Rodziny z dziećmi mogą z kolei odwiedzić dom Świętego Mikołaja w Rivie del Garda. W Desenzano del Garda w świątecznym programie pojawiają się m.in. aktywności dla najmłodszych i lodowisko.

Jarmarki i wydarzenia bożonarodzeniowe organizowane są również w Lazise, Bardolino, Gardzie, Malcesine i Salò. Ich programy różnią się w zależności od miejscowości, obejmując m.in. stoiska z lokalnymi wyrobami, sezonowe przysmaki i atrakcje dla dzieci. Dzięki temu można połączyć wizytę na jarmarku ze spacerem po kilku historycznych centrach nad jeziorem.

Glamping i zimowy wypoczynek blisko natury

Świąteczne wydarzenia można połączyć z pobytem poza miastem. Jedną z możliwości jest glamping, który łączy bliskość natury z wygodą zakwaterowania. Jesienią i zimą taki wyjazd może mieć inny rytm niż letnie wakacje: więcej czasu można przeznaczyć na spacery, odpoczynek i podziwianie krajobrazu jeziora oraz otaczających je gór. Łagodniejszy klimat niż w wielu innych częściach Europy sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, choć pogoda zależy od terminu i miejsca pobytu.

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Nie każdy wyjazd musi opierać się na intensywnym zwiedzaniu. Dla części gości ważne jest połączenie lokalnych wydarzeń z czasem na odpoczynek i kontakt z naturą. Garda daje taką możliwość również poza głównym sezonem.

– dodaje koordynatorka LagodiGardaCamping.

Garda także w planach na 2027 rok

Garda może być celem zarówno krótkiego wyjazdu w okresie świątecznym, jak i dłuższych wakacji latem. W wybranych obiektach Lago di Garda Camping rozpoczęły się już rezerwacje na 2027 rok. Wcześniejsze planowanie pozwala przyjrzeć się różnym możliwościom zakwaterowania i dopasować termin pobytu do własnych planów – niezależnie od tego, czy najważniejszy jest wypoczynek nad jeziorem, aktywne zwiedzanie okolicy, czy rodzinne wakacje z dostępem do lokalnych atrakcji.

Zimowe oblicze Gardy. Dlaczego warto odwiedzić włoskie jezioro w grudniu?
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Nasz niedawny udział w poznańskich targach Tour Caravan potwierdził, że Jezioro Garda cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskich turystów jako cel wakacyjnych wyjazdów. Podczas wydarzenia zauważyliśmy, że region ten zyskuje coraz większy rozgłos i otrzymaliśmy kolejny dowód, że wielu polskich turystów planuje spędzić tu urlop. Szukają oni przede wszystkim balansu między relaksem a aktywnością – od pieszych wędrówek i tras rowerowych, przez turystykę religijną i kulturową, aż po odkrywanie lokalnej kuchni. Garda pozostaje dla nich prawdziwą perełką właśnie dzięki tej różnorodności.

- nadmienia Elena Oppizzi.

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