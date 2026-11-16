Stewardesa radzi, aby nie zakładać takich spodni do samolotu. Przeszkadzają podczas korzystania z toalety. Jak ubrać się do samolotu?

Planujesz podróż samolotem? Stewardesy biją na alarm, wskazując na jeden element garderoby, którego stanowczo powinieneś unikać na pokładzie.

Okazuje się, że popularny wybór stroju, zwłaszcza podczas lotów do ciepłych krajów, jest niezwykle niehigieniczny i może narażać Twoje zdrowie.

Sprawdź, dlaczego doświadczeni członkowie załogi przestrzegają przed zakładaniem szortów i jaki strój zapewni Ci komfort oraz bezpieczeństwo podczas podróży.

Jak ubrać się do samolotu? Stewardesa odradza takie spodnie

Wylot na urlop to jeden z tych momentów, na który czekamy z zapartym tchem. Jednak tuż przed podróżą pojawiają się w naszej głowie pytania, w co ubrać się do samolotu? Wybór stroju na lot powinien być podyktowany warunkami pogodowymi panującymi w miejscu wylotu, jak i pogodą w miejscu, do którego zmierzamy. W końcu wielu Polaków podróżuje zimą do ciepłych krajów. Wówczas warto postawić na ubranie się na tzw. cebulkę. Oprócz tego bardzo ważne jest, aby postawić na komfort. Chyba nikt nie czuje się swobodnie, siedząc przez kilka godzin w opinających spodniach. Kolejną kwestią jest ich długość. Wiadomo, że jesienią i zimą najchętniej udajemy się w te cieplejsze zakątki świata. W związku z tym często już na podróż samolotem ubieramy się w krótkie spodenki. Jednak doświadczeniu stewardzi przestrzegają przed zakładaniem szortów na pokład samolotu. Chodzi przede wszystkim o higienę.

Spodnie do samolotu. Dlaczego nie powinniśmy zakładać szortów?

Temat spodni do samolotu jest regularnie poruszany w mediach społecznościowych przez doświadczonych stewardów i stewardesy. Są oni zgodni co do tego, że szorty nie są dobrym wyborem na podróż tym środkiem transportu.

"Mówię wam jako stewardesa - widziałam na fotelach naprawdę różne rzeczy. Zakładajcie długie spodnie" - podkreśliła w jednym ze swoich postów na TikToku Charity Nelms, stewardesa z 11-letnim stażem. Otóż latanie w szortach jest bardzo niehigieniczne. Skóra dotyka fotela, który wcześniej prawdopodobnie nie został zdezynfekowany. Według Johna Alforda, wiceprezesa ABM Aviation, który udzieli wywiadu serwisowi HowStuffWorks, po większości lotów przeprowadzane jest tylko powierzchowne sprzątanie. Ogranicza się ono do zaplecza, toalet i wyniesienia śmieci, natomiast fotele, podłokietniki czy rozkładane stoliki nierzadko pozostają bez czyszczenia.

Strój do samolotu. Przydatne porady

Podczas podróży samolotem komfort jest kluczowy. Wybierz luźne, przewiewne ubrania, które nie krępują ruchów. Idealnie sprawdzą się dresy, legginsy, szerokie spodnie lub sukienki z miękkich tkanin. Warstwowy ubiór pozwoli Ci dostosować się do zmieniającej się temperatury na lotnisku i w samolocie. Unikaj także syntetycznych materiałów, które nie przepuszczają powietrza – mogą one powodować dyskomfort i pocenie się. Zamiast tego, postaw na naturalne tkaniny, takie jak bawełna, len czy wiskoza.

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