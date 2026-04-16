Biedronka drastycznie obniża ceny świątecznych słodkości. Kosztują ułamek pierwotnej wartości

W połowie kwietnia sieć dyskontów Biedronka zdecydowała się na radykalne cięcia cenowe. Asortyment, który już wcześniej objęto rabatami, doczekał się jeszcze głębszych i bardziej zauważalnych obniżek. Przed świętami wielkanocne mazurki wyceniano w przedziale od 17,99 zł do 21,99 zł, w zależności od wariantu i wagi konkretnego ciasta. Obecna skala redukcji cen jest bezprecedensowa i budzi ogromne zainteresowanie konsumentów.

Wielka wyprzedaż mazurków wielkanocnych w Biedronce

Obecnie za jedną sztukę świątecznego ciasta w sklepach sieci trzeba zapłacić zaledwie 2,99 zł. Oznacza to gigantyczną oszczędność rzędu kilkunastu złotych na zaledwie jednym opakowaniu. Tego typu akcje wyprzedażowe należą do rzadkości i zazwyczaj kończą się niezwykle szybko. Głównym celem dyskontów jest całkowite opróżnienie magazynów z towaru sezonowego po minionych świętach. Konsumenci błyskawicznie zorientowali się w sytuacji, co skutkuje masowym i dynamicznym znikaniem przecenionych wypieków ze sklepowych półek.

Brak limitów na tanie wypieki. Klienci robią masowe zapasy

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na jeden kluczowy detal dotyczący kupowanych słodkości. Zgodnie z informacjami z opakowań, przecenione mazurki wielkanocne posiadają termin ważności upływający 21 kwietnia 2026 roku. Choć tak odległa data może dziwić w kontekście zaleceń o szybkim spożyciu, dla wielu kupujących stanowi ona ogromny atut przy tak minimalnych kosztach zakupu. Co niezwykle istotne, zarząd sieci Biedronka nie nałożył na kupujących absolutnie żadnych restrykcji ilościowych. Każdy klient może włożyć do koszyka dowolną liczbę produktów, o ile tylko fizycznie znajdują się one na sklepowych regałach. Taka liberalna polityka przyciąga do kas zarówno miłośników tanich słodyczy, jak i łowców prawdziwych okazji pragnących zapełnić domowe spiżarnie. To już ostatnie dni, aby wziąć udział w tej niezwykłej wyprzedaży.

